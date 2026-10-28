Die Brewers verlieren Spiel vier der World Series gegen die Tampa Bay Rays nach Extra Innings.

Die Milwaukee Brewers haben ihre erste Chance auf ihren Premieren-Titel in der Major League Baseball (MLB) vergeben. Das Team aus Wisconsin verlor in der Nacht zum Mittwoch Spiel vier der World Series bei den Tampa Bay Rays mit 3:4 nach Extra Innings. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 3:1 für die Brewers.

Rays siegen dank Williamson-Hit

Tampa Bays Ben Williamson entschied die Partie im Tropicana Field von Saint Petersburg mit einem Single im zwölften Inning, Nick Fortes erzielte den Run zum umjubelten Erfolg der Rays. Weiter geht es bereits in der Nacht zum Donnerstag (1.00 Uhr) erneut in Florida.

Dabei waren die Brewers der Meisterschaft bereits ganz nah: Cooper Pratt hatte Milwaukee im zwölften Inning mit einem Homerun 3:2 in Führung gebracht, ehe Tampas Jonny DeLuca mit einem Single für den Ausgleich sorgte und letztlich Williamson den Hit zum Sieg landete.

Brewers erneut in World Series

„Das zeigt einfach, wie widerstandsfähig diese Mannschaft ist“, sagte Williamson: „Wir geben nicht auf und kämpfen weiter. Das war das Motto dieser Serie und der gesamten Saison.“ Noch nie hat ein Team einen 0:3-Rückstand in der World Serie gedreht.

Die Brewers stehen zum zweiten Mal nach 1982 in der World Series. Sie kämpfen ebenso wie die Rays, Finalist von 2008 und 2020, um ihren ersten Titel.