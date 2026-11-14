Duathlon-WM: Tertsch holt Gold über die Sprintdistanz

Die 27-Jährige setzt ihre beeindruckende Erfolgsserie bei Großereignissen fort.

Triathlon-Olympiasiegerin Lisa Tertsch hat bei der Duathlon-WM in Abu Dhabi Gold über die Sprintdistanz gewonnen. Nach zweimal 5,1 km Laufen und dazwischen 29,5 km Radfahren setzte sich die 27-Jährige auf Hudayriyat Island in 1:22:03 Stunden und nach einem Schlusssprint gegen die Russin Diana Isakova (1:22:08) durch. Dritte wurde die Niederländerin Jasmijn Bakker (1:22:27).

„Es war ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich war nicht überrascht, dass wir beide gemeinsam vorne lagen“, sagte Tertsch, die am Vortag noch Fünfte beim Abschluss der World Triathlon Championship Series geworden war, über das Duell der Favoritinnen mit Isakova. „Nachdem es bei mir gestern nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, wollte ich es heute besser machen.“

Für die Hessin ist es der nächste große Erfolg ihrer Karriere: 2024 gewann sie mit der deutschen Mixed-Staffel Olympiagold in Paris, 2025 den WM-Titel und in diesem Jahr die Europameisterschaften über die Kurzdistanz. Vor zehn Jahren war Tertsch bereits Duathlon-Europameisterin der Juniorinnen geworden.