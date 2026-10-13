„Das bitterste Aus“: Lange hadert nach Hawaii-Drama

Der Routinier Patrick Lange bekam auf der Radstrecke Krämpfe im hinteren Oberschenkel und konnte das Rennen nicht beenden.

Dem dreimaligen Ironman-Weltmeister Patrick Lange hängt die bittere Aufgabe beim Abschied auf Hawaii weiterhin nach.

„Es ist für mich sicherlich das bitterste Aus in meiner Karriere“, sagte der 40-Jährige im Interview mit hr-Info: „Ich hätte es mir sehr gewünscht, hier nochmal ein gutes Rennen zu erleben und mich bei der Insel zu bedanken für die ganzen tollen Erfolge, die ich hier feiern durfte. Das war einfach nicht möglich und das ist schon sehr, sehr schade.“

Lange verabschiedet sich mit Helferrolle

Er sei sich aber sicher, dass ein „schlechter Tag“ seine Karriere „nicht definieren“ wird. Vielmehr überwiegen die positiven Erinnerungen an das Ironman-Mekka, weshalb er nach seiner von Krämpfen bedingten Aufgabe auch etwas zurückgeben wollte. „Sich zurückzuziehen wäre das Einfachste gewesen, aber das Hauptziel dieser Reise war, sich von der Insel und von diesem Rennen zu verabschieden“, sagte Lange, der als Volunteer den anderen Teilnehmern Eis und Wasser anreichte.

Er habe sich „am Kragen gepackt und mit dieser Aktion versucht, dem Rennen etwas zurückzugeben und vor allem den Athleten zu helfen, die an diesem Tag Großartiges geleistet und für mich das Ziel gesehen haben – das war schön und hat gut getan.“ In seinem endgültig letzten Karriere-Rennen bei der Challenge Roth am 4. Juli 2027 wolle er „dem heimischen Publikum nochmal Danke sagen und offiziell meinen Abschied vom Profisport feiern“.