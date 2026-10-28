Mit der Unterstützung des internationalen Triathlonverbandes erhält der Fitnesstrend aus Hamburg einen offiziellen Rahmen. Das große Ziel: Olympia.

Hyrox nimmt Kurs auf Olympia: Der Fitness-Trend aus Hamburg hat sich dem internationalen Triathlonverband angeschlossen und im selben Zug die neue Disziplin „Hybrid Racing“ ins Leben gerufen. Wie Hyrox und World Triathlon am Mittwoch bekanntgaben, werde man „gemeinsam darauf hinarbeiten, den Hybrid-Rennsport in Multisport-Wettkämpfe zu integrieren – mit dem ultimativen Ziel, schließlich in das Programm der Olympischen und Paralympischen Spiele aufgenommen zu werden.“

Hybrid Racing auf Olympia-Kurs

Die Partnerschaft sei „ein monumentaler Schritt hin zu dieser Vision. Indem wir Hybrid Racing in der World-Triathlon-Familie etablieren, schaffen wir einen offiziellen Rahmen – von nationalen und kontinentalen Meisterschaften bis hin zu Multisport-Spielen“, sagte Hyrox-Gründer Christian Toetzke. „Hybrid Racing“, eine Kombination aus Laufen und Kraftübungen, sei damit „nicht länger nur eine globale Fitnessbewegung, sondern offiziell auf dem Weg zu den Olympischen Spielen.“

Auch World-Triathlon-Präsident Antonio Fernández Arimany begrüßte die Zusammenarbeit, die sich schon über Monate angekündigt hatte: „Der Hybrid-Rennsport ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer Bewegung.“ Die Entwicklung des 2017 in der deutschen Hansestadt gegründeten Formats sei „schon spektakulär und sehr besonders in der Sportwelt insgesamt“, sagte der zweimalige Hockey-Olympiasieger und Mitgründer Moritz Fürste dem SID: „Wie es sich entwickelt hat, das haben wir uns damals sicherlich auch nicht so richtig erträumen lassen.“

Hyrox peilt Olympia 2032 an

Im Idealfall streben die Verantwortlichen eine Olympia-Aufnahme für 2032 in Brisbane an, die Qualifikationen würden dann exklusiv über den Hyrox-Kosmos laufen. „Was in einer deutschen Messehalle begann, hat Arenen auf sechs Kontinenten gefüllt, und diese Partnerschaft mit World Triathlon bringt unseren ultimativen Ehrgeiz der Realität näher“, sagte Fürste: „Wir ebnen den Weg für eine ganze Generation von Hybrid-Racer-Athleten, ihren eigenen olympischen Traum zu verwirklichen.“

Das ursprüngliche Hyrox-Format, bei dem auf acht Runden à ein Kilometer jeweils eine funktionelle Trainingsstation wie Rudern, Burpees oder Wall Balls folgt, soll zudem mit einer schnelleren „Fast“-Variante und einer längeren „Ultra“-Variante erweitert werden. Das Aushängeschild der Trendsportart ist die Profi-Klasse, die sogenannte Elite15. Diese kämpft am Freitag und Samstag beim offiziellen Saisonstart in der Hamburger Messehalle B6 um die ersten WM-Tickets. Weltmeister im Doppel ist mit Tim Wenisch ein Deutscher.