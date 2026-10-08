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+++ Top-Thema: Denkt Bayern wieder über Olmo nach? +++

Die Gerüchte um Dani Olmo und den FC Bayern reißen nicht ab. Nun berichtet auch die mit Blick auf den FC Barcelona häufig gut informierte Mundo Deportivo von einem Interesse des deutschen Rekordmeisters an dem spanischen Offensivspieler.

So werde Olmo in den Gedankenspielen der Bayern vor allem dann eine Rolle spielen, sollten sich Michael Olise oder Jamal Musiala zu einem Abschied aus München entscheiden. Ein offizielles Angebot gebe es nicht, man bereite sich aber auf eine Offerte vor.

Neu ist das Bayern-Interesse an Olmo derweil nicht. Schon im Sommer 2024 soll der Bundesliga-Primus ein Auge auf den 28 Jahre alten Weltmeister geworfen haben, heißt es in dem Bericht. Olmo wechselte damals für gut 60 Millionen Euro zu Barca, wo er bis 2030 unter Vertrag steht.

Für den Moment sei der offensive Mittelfeldspieler einzig auf seine Ziele mit den Katalanen fokussiert, wie Mundo Deportivo noch verriet. Olmo habe bisher keine Anzeichen für einen Wechselwunsch gegeben.

+++ Mischt Real bei Quansah mit? +++

Der Kreis der Interessenten für Jarell Quansah wird offenbar immer größer. Wie die Sport Bild berichtet, beschäftigt sich inzwischen auch Real Madrid intensiv mit dem Abwehrspieler von Bayer Leverkusen. Die Königlichen sollen den englischen Nationalspieler intensiv beobachten und ihn als mögliche Verstärkung für die Defensive auf dem Zettel haben.

Quansah, 23 Jahre alt, steht bei der Werkself noch bis 2030 unter Vertrag und kommt sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der rechten Defensivseite zum Einsatz. Seine Vielseitigkeit und Entwicklung sollen das Interesse der Madrilenen zusätzlich befeuern.

Jarrel Quansah könnte Bayer Leverkusen im kommenden Sommer eine große Ablösesumme einbringen Jarrel Quansah könnte Bayer Leverkusen im kommenden Sommer eine große Ablösesumme einbringen © IMAGO/Sven Simon

Damit mischt Real in einem hochkarätigen Transferpoker mit. Bereits im Sommer soll der FC Arsenal großes Interesse am Engländer gezeigt und 65 Millionen Euro für den WM-Fahrer geboten haben. Auch Ex-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso, mittlerweile beim FC Chelsea, hat sich wohl schon bei seinem alten Arbeitgeber nach Quansah erkundigt.

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Eine besondere Rolle spielt zudem Ex-Klub FC Liverpool. Die Reds sicherten sich beim Verkauf des Innenverteidigers nach Leverkusen 2025 eine Rückkaufklausel. Nach Informationen der Sport Bild kann Liverpool diese 2027 für 70 Millionen Euro aktivieren. Leverkusen zahlte damals 35 Millionen Euro.

Der gelernte Innenverteidiger stand in dieser Saison in allen Spielen für die Werkself auf dem Feld. Wie schon bei der WM unter Thomas Tuchel setzt auch Carles Martínez den hochgeschossenen 1,90-Meter-Recken mittlerweile auf der Rechtsverteidigerposition ein.

+++ Klopft ein Schwergewicht beim VfB an? +++

Noch vor seinem möglichen Debüt für die deutsche Nationalmannschaft hat Finn Jeltsch offenbar das Interesse eines europäischen Schwergewichts geweckt. Wie die spanische Zeitung As berichtet, beobachtet Real Madrid die Entwicklung des Innenverteidigers des VfB Stuttgart.

Der 20-Jährige, dessen Vertrag beim VfB noch bis 2030 läuft, soll bei den Königlichen als Perspektivlösung für das Abwehrzentrum gelten. Hintergrund sei unter anderem die mittelfristig offene Zukunft von Antonio Rüdiger. Zudem beschäftigen die Madrilenen die Verletzungsprobleme von Éder Militao.

Finn Jeltsch hat sich ins Blickfeld der Topklubs gespielt Finn Jeltsch hat sich ins Blickfeld der Topklubs gespielt © IMAGO/STEINSIEK.CH

Konkrete Gespräche zwischen den Vereinen oder ein offizielles Angebot werden bislang nicht vermeldet. Angesichts seiner sportlichen Bedeutung für den VfB dürfte ein möglicher Transfer allerdings mit einer hohen Ablöse verbunden sein.

Der deutsche U17-Weltmeister von 2023 wurde von Jürgen Klopp zuletzt in den DFB-Kader für die A-Länderspiele gegen Serbien (1. Oktober) und Griechenland (4. Oktober) berufen und könnte dort sein Debüt feiern.

Jeltsch war Anfang 2025 für 9,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach Stuttgart gewechselt und entwickelte sich dort rasch zum Stammspieler und Leistungsträger. In der laufenden Saison stand er in allen sechs Pflichtspielen in der Startelf. Lediglich in der Champions League nahm ihn Trainer Sebastian Hoeneß beim ungefährdeten Sieg gegen Viking Stavanger nach 71 Minuten vom Feld, ansonsten bestritt er stets die vollen 90 Minuten.

+++ FC Bayern an Marcos Llorente dran? +++

Der FC Bayern beschäftigt sich angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Weltmeister Marcos Llorente. Wie die AS berichtet, haben die Münchner den Mittelfeldspieler von Atlético Madrid für die kommenden Transferperioden ins Visier genommen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 31 Jahre alte Spanier zählt bei den Rojiblancos zu den erfahrensten Führungsspielern und kann neben seiner angestammten Rolle im zentralen Mittelfeld auch auf der rechten Seite eingesetzt werden, auch als Rechtsverteidiger. Mit Spanien holte er im Sommer noch den WM-Titel und beendete danach seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Marcos Llorente feierte mit Spanien im Sommer den WM-Titel Marcos Llorente feierte mit Spanien im Sommer den WM-Titel © IMAGO/ZUMA Press Wire

Sein Vertrag bei Atlético läuft im Sommer 2027 aus. Er wäre damit ablösefrei und könnte ab Januar mit neuen Klubs verhandeln. Nach Informationen von AS sieht Bayern in Llorentes Vielseitigkeit einen großen Pluspunkt. Neben den Münchnern soll auch der FC Barcelona die Situation aufmerksam verfolgen.

Llorente steht seit 2019 bei Atlético unter Vertrag und absolvierte seitdem mehr als 300 Pflichtspiele für die Madrilenen. Ob die Bayern ihre Beobachtung in konkrete Schritte umwandeln, sei laut AS derzeit allerdings noch offen. Die Verantwortlichen würden die Entwicklung des Routiniers zunächst weiter verfolgen.

+++ Barca hofft wohl auf Coup bei ter Stegen +++

Beim FC Barcelona wächst offenbar die Hoffnung auf einen lukrativen Verkauf von Marc-André ter Stegen im kommenden Sommer. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, beobachten mehrere Klubs aus der Premier League die Entwicklung des deutschen Nationaltorhüters genau.

Der 34 Jahre alte Keeper steht derzeit leihweise bei Ajax Amsterdam zwischen den Pfosten und hat sich dort wieder als Stammkraft etabliert. In Barcelona läuft sein Vertrag noch bis zum 30. Juni 2028, in den Planungen der Katalanen spielt der Schlussmann allerdings keine zentrale Rolle mehr.

Marc-André ter Stegen spielt aktuell auf Leihbasis bei Ajax Amsterdam Marc-André ter Stegen spielt aktuell auf Leihbasis bei Ajax Amsterdam © IMAGO/Maximilian Koch

Vor allem die jüngste Rückkehr des deutschen Nationalspielers in die Auswahl des DFB dürfte den Verantwortlichen Mut machen. Dem Bericht zufolge rechnet Barca damit, dass sich der Marktwert des ehemaligen Gladbachers weiter steigern könnte, sollte er sich auch dauerhaft als Nummer eins Deutschlands festsetzen.

Eine Kaufoption wurde bei der Leihe nach Amsterdam nicht vereinbart. Ajax könnte die finanziellen Rahmenbedingungen eines festen Transfers ohnehin kaum stemmen.

In Barcelona geht man laut Sport davon aus, dass sich im Sommer 2027 mehrere andere attraktive Optionen ergeben könnten. So hofft man bei den Katalanen nicht nur, das hohe Gehalt des Torhüters einsparen zu können, sondern sogar eine ordentliche Ablöse zu kassieren.

+++ Guerreiro zu italienischem Top-Klub? +++

Nach zehn Jahren in Deutschland ist der ehemalige BVB- und Bayern-Star Raphael Guerreiro seit diesem Sommer vereinslos. Nach dem ausgelaufenen Vertrag beim Rekordmeister steht der Portugiese weiterhin ohne Klub da. Doch das könnte sich bald ändern.

Wie Tuttomercato berichtet, soll insbesondere der italienische Top-Klub AS Rom erneut großes Interesse am Linksfuß haben. Der Tabellenführer der Serie A spielte unter Trainer Gian Piero Gasperini im 3-4-2-1-System zuletzt mit Nahuel Molina auf der linken Schiene, ein gelernte Linksaußen fehlt. Der Argentinier ist allerdings eigentlich auf der rechten Seite beheimatet.

Raphael Guerreiro könnte es in die Serie A zur AS Rom ziehen Raphael Guerreiro könnte es in die Serie A zur AS Rom ziehen © IMAGO/Eibner

Auch deshalb würde Guerreiro, der variabel auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist, für die Roma eine passende Verstärkung darstellen. Zudem wäre der 32-Jährige ablösefrei zu haben. Schon im Sommer beschäftigte sich die Roma mit einem Transfer des Portugiesen, der schlussendlich allerdings nicht zustande kam. Auch Olympiakos Piräus zeigt Interesse an Guerreiro.

2016 war Guerreiro nach dem Gewinn der Europameisterschaft mit Portugal vom FC Lorient zum BVB gewechselt. Nach sieben Jahren, 224 Pflichtspielen und zwei DFB-Pokal-Erfolgen für die Schwarzgelben zog es Guerreiro nach seinem ausgelaufenen Vertrag zum FC Bayern. An der Säbener Straße blieb er insgesamt drei Jahre (95 Pflichtspiele) und feierte dort unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften und den Gewinn des DFB-Pokals.

+++ Sanches nach Spanien? +++

Führt der Weg von Ex-Bayern-Profi Renato Sanches nach seinem Aus bei Paris Saint-Germain etwa nach Spanien? Angeblich befindet sich der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in Verhandlungen mit dem FC Getafe. Das berichtet Foot Mercato.

Sanches spielte zuletzt auf Leihbasis für Panathinaikos Athen. Dem Bericht zufolge soll der 32-malige portugiesische Nationalspieler Angebote aus Saudi-Arabien, Brasilien und der MLS abgelehnt haben. Er wolle lieber seine Karriere in Europa fortsetzen.

Renato Sanches spielte zuletzt für Panathinaikos Athen Renato Sanches spielte zuletzt für Panathinaikos Athen © IMAGO/Branislav Racko

Ein Engagement in Spaniens La Liga wäre nach Stationen in seiner Heimat Portugal, in Deutschland, in Wales, in Frankreich, in Italien und zuletzt in Griechenland eine Premiere.

Einst galt der Portugiese als eines der größten Talente des Weltfußballs. Der FC Bayern verpflichtete ihn 2016 im Alter von 18 Jahren für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon. Doch Sanches blieb hinter den Erwartungen zurück. Für die Münchner absolvierte er 53 Partien. Dabei stehen zwei Tore und drei Assists zu Buche.

+++ James vor Europa-Rückkehr? +++

James Rodríguez steht offenbar vor einer Rückkehr in den europäischen Vereinsfußball. Wie die Marca berichtet, befindet sich der vereinslose Kolumbianer in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit US Avellino 1912. Der Klub aus der italienischen Serie B wird von Ex-Weltmeister Alessandro Nesta trainiert, der demnach selbst bereits Kontakt zum 35 Jahre alten Offensivspieler aufgenommen habe.

Beide Seiten seien einer Einigung nahe. Dem Bericht zufolge geht es nun vor allem noch darum, die finanziellen Rahmenbedingungen abzustecken. Eine offizielle Verkündung könnte anschließend zeitnah erfolgen.

James Rodriguez soll vor einem Wechsel nach Italien stehen James Rodriguez soll vor einem Wechsel nach Italien stehen © IMAGO/Anadolu Agency

Rodríguez, der überwiegend als offensiver Mittelfeldspieler aufläuft, ist seit Juli ohne Verein. Zuletzt stand der kolumbianische Nationalspieler bei Minnesota United in der MLS unter Vertrag, sein Arbeitspapier lief dort zum 30. Juni 2026 aus. Seitdem hielt sich der ehemalige Profi von Real Madrid, Bayern München und dem FC Porto als vereinsloser Spieler für eine neue Aufgabe fit.

Mit einem Engagement in Avellino würde Rodríguez erstmals in seiner Karriere im italienischen Vereinsfußball auflaufen. In der Hinrunde der Saison 2024/25 hatte der Kolumbianer das bislang letzte Mal in Europa bei Rayo Vallecano gespielt.cht dauerhaft durchsetzen. In Glasgow soll der auf beiden Außenbahnen einsetzbare Offensivspieler nun die erhoffte Spielpraxis sammeln und den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

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Diese Texte wurden teilweise mit KI-Unterstützung erstellt.