Gleich drei Duos des DTTB stehen im Viertelfinale. Während die Mitfavoriten straucheln, bleiben die Frauen souverän.

Die deutschen Spitzendoppel spielen bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Ljubljana um die Medaillen. Sowohl das Männer-Paar aus Dang Qiu und Benedikt Duda als auch die Frauen-Duos des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) zogen mit Erfolgen am Mittwoch ins Viertelfinale ein. Mit einem weiteren Sieg hätten die Paare Bronze bereits sicher.

Doppel rettet sich mit Aufholjagd

Der vormalige Einzel-Europameister Qiu und der frühere Silbermedaillengewinner Duda wendeten ein überraschendes Aus dank einer Aufholjagd gerade noch ab. Als Nummer zwei der Setzliste lag das Doppel gegen die Russen Jewgeni Tichonow/Wladimir Sidorenko schon mit 0:2 zurück, fand aber dann in die Partie und sicherte sich letztlich den Entscheidungssatz fünf ohne Punktverlust. Nun geht es gegen das schwedische Bundesliga-Duo Anton Källberg (Borussia Düsseldorf) und Kristian Karlsson (Borussia Dortmund).

Bei den Frauen stießen Sabine Winter und Ying Han gegen Ni Xialian/Sarah de Nutte aus Luxemburg auf etwas Widerstand, setzten sich aber letzten Endes mit 3:1 durch. Nina Mittelham und Annett Kaufmann buchten ebenfalls durch ein hochverdientes 3:1 gegen die Schwedinnen Christina Källberg/Filippa Bergand das Viertelfinale.

Winter blickt aufs Topduell

„Wir wussten, dass es ein schwieriges und unangenehmes Spiel für uns wird. Wir mussten uns immer wieder ein wenig herantasten und die Taktik ändern“, sagte Topspielerin Winter nach der Partie. Im nächsten Duell gegen die topgesetzten Bernadette Szocs/Elizabeta Samara aus Rumänien erwartet sie „ein schwieriges Spiel für beide Seiten“.

Die U21-Europameister Andre Bertelsmeier und Wim Verdonschot verpassten dagegen einen weiteren Erfolg. Die Jungstars lagen gegen das moldauische Duo Vladislav Ursu/Andrei Putuntica zweimal in Satzführung, gaben das Spiel aber im letzten Durchgang klar ab. Die beiden waren nach der verletzungsbedingten Absage von Dimitrij Ovtcharov ins Hauptfeld nachgerückt.