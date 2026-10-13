Ausgeschieden sind dagegen Annett Kaufmann und Patrick Franziska, die vor zwei Jahren noch Bronze gewonnen hatten.

Benedikt Duda und Nina Mittelham haben bei der Tischtennis-EM in Ljubljana nach einem Coup eine Mixed-Medaille vor Augen. Das deutsche Duo bezwang am Dienstag die topgesetzten Titelverteidiger Alvaro Robles/Maria Xiao aus Spanien deutlich mit 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) und zog ins Viertelfinale ein. Mit einem weiteren Erfolg hätten Duda und Mittelham, die 2020 an der Seite von Dang Qiu Gold geholt hatte, mindestens Bronze sicher.

Kaufmann/Franziska raus im Achtelfinale

Ausgeschieden sind dagegen Annett Kaufmann und Patrick Franziska, die vor zwei Jahren noch Bronze gewonnen hatten. Im Achtelfinale gegen das französische Duo Thibault Poret/Prithika Pavade hieß es nach gutem Start 1:3 (13:11, 2:11, 8:11, 7:11).

In Slowenien werden bis Sonntag die Titel im Einzel, Doppel und Mixed vergeben.