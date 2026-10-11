Bei der EM rückt der Profi von der ASV Grünwettersbach spontan nach - ist aber nicht nur als Spieler an der Platte gefordert.

Ob Spieler, Trainer oder Spielertrainer: Für Ricardo Walther vom Tischtennis-Bundesligisten ASV Grünwettersbach steht fest: „Es ist immer eine Ehre, das Nationaltrikot zu tragen.“

Bei der EM in Ljubljana ist der 34-Jährige mehrfach gefordert, zunächst in der Qualifikation im Einzel, daneben aber auch in seinem neuen Amt: als Taktikberater für die deutschen Doppel- und Mixedpaarungen.

Walther bleibt Spieler trotz Trainerrolle

Seit Sommer unterstützt Walther die Trainer im Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) bei der Vorbereitung der Spitzenduos. Das Ende seiner aktiven Karriere bedeute der Seitenwechsel jedoch nicht. „Ich bin Spieler und bleibe auch Spieler“, sagt Walther im Gespräch mit tischtennis.de. In Slowenien gehört er sogar wieder zum engsten Kreis der Nationalmannschaft.

Nach dem kurzfristigen EM-Aus des früheren Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov bekam Walther dessen Platz. Erfahrung besitzt er genug, um beide Rollen auf hohem Niveau auszufüllen. Fünf EM-Medaillen hat Walther gewonnen, vier mit der Mannschaft und 2018 Bronze im Doppel mit Ruwen Filus. Auch gehörte er zum DTTB-Team, das 2022 Silber bei der Weltmeisterschaft holte.

A-Lizenz und Sieg in Ljubljana

Seine neue Aufgabe gefällt ihm ausgesprochen gut. „Ich denke, ich kann Tischtennis ganz gut lesen und mache mir sehr viele taktische Gedanken, statt einfach draufloszuspielen“, sagt Walther, der sich vorstellen kann, irgendwann einmal ganz in den Trainerjob zu wechseln. Immerhin absolviert Walther nebenbei gerade seine A-Lizenz-Ausbildung.

Aber: „Ich hoffe, meine Spielerkarriere dauert noch ein paar Jährchen an. Was danach kommt, schaue ich mal.“ Zunächst ist er ohnehin in Ljubljana noch an der Platte gefordert. Am Sonntag gewann er sein Auftaktspiel in der Qualifikation gegen den Slowenen Miha Podobnik mühelos mit 3:0 und machte den ersten Schritt in Richtung Hauptfeld.