Lys scheitert im Achtelfinale von Sao Paulo

Die Hamburgerin gewinnt ab dem Stand von 2:2 im ersten Satz kein eigenes Aufschlagspiel mehr und fliegt raus.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Sao Paulo im Achtelfinale ausgeschieden. In einer echten Break-Schlacht unterlag die 24 Jahre alte Hamburgerin der Argentinierin Nadia Podoroska in zwei Sätzen mit 5:7, 2:6 und verabschiedete sich zwei Wochen nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den US Open erneut mit nur einem Sieg aus dem Turnier.

Ihr Auftakterfolg gegen die Lokalmatadorin Gabriela Cé war noch von einer XXL-Regenpause bestimmt worden, gegen die Argentinierin Podoroska war es für Lys nun vorrangig das Duell der verlorenen Aufschlagspiele. Im ersten Satz brachte ab dem Stand von 2:2 keine der Spielerinnen mehr ihren eigenen Service durch, bis die Weltranglisten-317. Podoroska ausgerechnet im entscheidenden Spiel die Nerven behielt und sich nach 0:40 noch den Satz sicherte.

Das Bild setzte sich im zweiten Durchgang fort – bald allerdings nur aus Sicht von Lys. Die 99. der Weltrangliste gewann kein einziges ihrer Aufschlagspiele mehr, konnte zu Satzbeginn immerhin noch zweimal zurück breaken, verlor dann aber komplett den Faden und in 1:46 Stunden das Spiel. Insgesamt kassierte sie acht Breaks, Podoroska ihrerseits fünf und trifft im Viertelfinale nun auf die Niederländerin Suzan Lamens. Lys war die einzige deutsche Teilnehmerin beim Turnier in Brasilien.