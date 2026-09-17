Not-Operation bei US-Open-Siegerin

Taylor Townsend ist kurz nach ihrem US-Open-Sieg im Doppel beim WTA-Turnier in Guadalajara zum Aufgeben gezwungen. Die US-Amerikanerin muss sich einer Notoperation unterziehen.

Taylor Townsend hat das WTA-500-Turnier in Guadalajara kurzfristig abbrechen müssen. Die 30-jährige US-Amerikanerin zog vor ihrem Achtelfinale wegen einer Notoperation zurück, wie sie selbst auf Instagram verkündete. Vorige Woche hatte sie gemeinsam mit der Tschechin Katerina Siniaková das Doppelturnier der US Open gewonnen.

„Nachdem ich bei den US Open meinen ersten Karriere-Grand-Slam gewonnen hatte, freute ich mich riesig darauf, vor euch allen in Guadalajara zu spielen. Aufgrund einer Notoperation muss ich mich jedoch vom GDL Open zurückziehen, was mir sehr zu Herzen geht“, erklärte sie in dem Statement. Den Grund für den Eingriff teilte sie nicht mit.

Taylor Townsend musste das WTA-500 in Guadalajara wegen einer OP abbrechen Taylor Townsend musste das WTA-500 in Guadalajara wegen einer OP abbrechen © IMAGO/Sports Press Photo

Taylor Townsend bricht Turnier wegen Notoperation ab

Einige Stunden zuvor hatte sie ihren Fans bereits eine erste kleinere Entwarnung gegeben: „Dieser Sch… stand definitiv nicht auf meiner Bingokarte. Trotz Prüfungen und Schwierigkeiten stehe ich wieder auf.“ Anschließend veröffentlichte sie zudem ein Foto aus dem Krankenbett.

Erst am Montag hatte Townsend in Guadalajara ihre Auftaktpartie gegen Tatjana Maria mit 6:7, 6:3, 6:2 gewonnen. Wenige Tage zuvor hatte sie mit Katerina Siniakova durch das 5:7, 6:0, 6:2 gegen Ashlyn Krueger und Robin Montgomery den US-Open-Titel im Doppel geholt. Das topgesetzte Duo komplettierte damit als Team den Career Grand Slam – nach den Triumphen in Wimbledon, bei den Australian Open und bei Roland Garros.

In einer Mitteilung an das Turnier erklärte Townsend, sie habe sich nach dem größten Erfolg ihrer Karriere besonders auf Guadalajara gefreut. Sie kündigte an, im kommenden Jahr zu den „besten Tennisfans“ zurückkehren zu wollen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.