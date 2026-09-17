Kostjuk ohne Ballwechsel im Viertelfinale von Guadalajara

Die Ukrainerin geht aus kuriosen Gründen ausgeruht ins Turnier.

Auf der Couch ins Viertelfinale: Tennisspielerin Marta Kostjuk hat beim WTA-Turnier in Guadalajara das Viertelfinale erreicht, ohne einen Ballwechsel absolviert zu haben. Die an Nummer eins gesetzte Wimbledon-Halbfinalistin aus der Ukraine hatte in Mexiko in der ersten Runde von einem Freilos profitiert, ehe ihre Achtelfinal-Gegnerin Taylor Townsend aus den USA kurzfristig erkrankt aus dem Turnier ausstieg.

Kostjuk startet somit erst im Viertelfinale in das Hartplatz-Turnier. Dort trifft die 24-Jährige auf die an Position acht gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa, die schon fünf Sätze in den Knochen hat – fünf mehr als Kostjuk.