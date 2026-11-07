Der frühere Top-10-Spieler Gael Monfils übernimmt die französische Mannschaft. Monfils folgt auf Paul-Henri Mathieu.

Damit hätten so schnell nach seinem Rücktritt wohl nur wenige gerechnet: Frankreichs Tennisliebling Gael Monfils: wird Davis-Cup-Kapitän seines Landes. Monfils (40) tritt die Nachfolge von Paul-Henri Mathieu an.

Der frühere Top-10-Spieler hatte seine Profikarriere nach 22 Jahren erst nach den US Open beendet und sich vor wenigen Tagen beim Masters in Paris offiziell verabschiedet.

Gael Monfils begeistert: „Erfüllt mich mich großem Stolz“

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, Kapitän der französischen Mannschaft zu werden. Dieses blaue Trikot bedeutet mir unglaublich viel. Ich möchte ein echtes gemeinschaftliches Projekt aufbauen und eine Dynamik entwickeln, die es uns ermöglicht, gemeinsam Titel zu gewinnen“, sagte Monfils.

Gilles Moretton, der Präsident des französischen Tennisverbandes FFT, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sind überzeugt, dass seine ansteckende Energie und sein Enthusiasmus wertvolle Stärken sind, um die Ambitionen des französischen Tennis voranzubringen.“

Frankreich gewann zehnmal den Davis Cup, zuletzt 2017. In diesem Jahr verpasste das Team die Qualifikation für das Finalturnier in Bologna.

Zuletzt hatte das Privatleben von Monfils für Schlagzeilen gesorgt. Seine Ehefrau Elina Svitolina, ehemalige Nummer drei der Welt, gab im Oktober die Trennung bekannt. Das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, hatte 2021 geheiratet.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)