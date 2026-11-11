Davis Cup: Hanfmann komplettiert deutsches Aufgebot

Der Tennisprofi unterstützt Alexander Zverev und Co. bei der Titelmission in Bologna.

Yannick Hanfmann hat sich den letzten freien Platz im deutschen Davis-Cup-Team für das Finalturnier in Bologna gesichert. Der erfahrene Karlsruher entschied das teaminterne Fernduell mit Daniel Altmaier für sich. Vor Hanfmann hatte Teamchef Michael Kohlmann bereits Topstar Alexander Zverev, den zuletzt formstarken Jan-Lennard Struff und das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz nominiert.

Mit diesem fünfköpfigen Team war Deutschland bereits 2025 in die Endrunde gestartet, die in diesem Jahr ab dem 24. November ausgetragen wird. Deutschland trifft zunächst im Viertelfinale des Nationenwettbewerbs auf Großbritannien.

„Yannick ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat im Davis Cup immer wieder gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können“, sagte Kohlmann über Hanfmann (34), der sich bereits über seine elfte Davis-Cup-Nominierung freuen darf: „Neben seiner überragenden Bilanz in diesem Wettbewerb bringt er viel Erfahrung mit und passt hervorragend in unsere Mannschaft.“

Deutschland wartet seit 1993 auf einen Triumph im Davis Cup. Zverev könnte mit einem Titel sein Traumjahr, in dem er zwei Grand-Slam-Siege feierte und das er als Weltranglistenerster beenden wird, krönen.