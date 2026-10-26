Alexander Zverev führt deutsches Davis-Cup-Team an

"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

US-Open-Sieger Alexander Zverev will mit Deutschland den nächsten großen Titel gewinnen, auch Routinier Jan-Lennard Struff ist zurück im Davis-Cup-Aufgebot.

Alexander Zverev führt das deutsche Tennisteam bei der Titelmission im Davis Cup in Bologna an. Im Kader für das Finalturnier ab 24. November steht auch wieder der formstarke Routinier Jan-Lennard Struff, der zuletzt nicht berücksichtigt worden war. Deutschland trifft zunächst im Viertelfinale des Nationenwettbewerbs auf Großbritannien.

Teamchef Michael Kohlmann nominierte neben dem designierten Weltranglistenersten Zverev und Struff, der dank seines Finaleinzugs in Brüssel zurück in den Top-50 der Weltrangliste ist, erwartungsgemäß auch das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Der fünfte Platz im Aufgebot bleibt zunächst vakant – Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann dürften die besten Chancen auf eine Nominierung haben.

Deutschland setzt auf Zverev

„Mit Sascha haben wir den momentan besten Spieler der Welt in unseren Reihen. Kevin und Tim liefern im Doppel regelmäßig auf höchstem Niveau ab, und Jan-Lennard hat mit seinem Finaleinzug in Brüssel zuletzt seine starke Form unterstrichen“, sagte Kohlmann: „Dass Sascha trotz seiner kräftezehrenden Saison erneut für Deutschland antreten will, ist nicht selbstverständlich und zeigt, welchen Stellenwert das Team für ihn hat.“

Deutschland wartet seit 1993 auf einen Triumph im Davis Cup. Zverev könnte mit einem Titel sein Traumjahr, in dem er zwei Grand-Slam-Siege feierte und das er als Weltranglistenerster beenden wird, krönen.