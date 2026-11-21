Der Weltranglistenerste kann seinen dritten Titel beim Saisonabschluss gewinnen. Im Endspiel wartet aber eine Höchstschwierigkeit.

Traumfinale in Turin: Alexander Zverev hat zum dritten Mal das Endspiel der ATP Finals erreicht und ein Kracherduell mit Ausnahmekönner Carlos Alcaraz perfekt gemacht. Der Weltranglistenerste aus Hamburg besiegte seinen Angstgegner Daniil Medwedew im Halbfinale 7:6 (7:0), 6:4 und kann seine Traumsaison am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) krönen.

Dafür muss der deutsche Tennisstar aber am siebenmaligen Grand-Slam-Sieger Alcaraz vorbei, das letzte Duell im Halbfinale der Australian Open ging knapp an den Spanier. Zverev, der im Turnierverlauf noch kein Break kassiert hat, kann sich und seinen Kritikern in Turin nun beweisen, dass er zu Recht an der Spitze der Weltrangliste steht. Wie Alcaraz geht Zverev nach vier Siegen in vier Spielen mit reichlich Selbstvertrauen in den Showdown um die ATP-Krone.

Zverev hat den prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten bereits 2018 und 2021 gewonnen, Alcaraz noch nie. Alcaraz hatte am Nachmittag den US-Amerikaner Ben Shelton knapp in drei Sätzen besiegt und wie im Vorjahr das Endspiel erreicht.

Gegen Medwedew, Turniersieger von 2020, verbesserte Zverev seine negative Bilanz nun auf 9:14. 13 der letzten 16 Duelle hatte er gegen den früheren Weltranglistenersten verloren, nun gewann Zverev das zweite Spiel in Folge gegen den Russen. Der etwas lädierte rechte Knöchel schien Zverev keine Probleme zu bereiten.

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Am Sonntag will Zverev sein Traumjahr auf der ATP-Tour mit zwei Grand-Slam-Titeln in Paris und New York nun mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel krönen. In Abwesenheit des verletzten Vorjahressiegers Jannik Sinner (Italien) waren Zverev und Alcaraz als Favoriten in das Turnier gegangen – und wurden ihrer Rolle gerecht.

Für den 29 Jahre alten Zverev, der im Anschluss an die ATP Finals mit dem deutschen Team beim Davis Cup in Bologna triumphieren will, wartete im Halbfinale eine unbequeme Aufgabe. Tennis-Ikone Boris Becker hatte Medwedew bei Sky als „gefährlich“ und „guten Pokerspieler“ bezeichnet.

Und Medwedew machte Zverev wie erwartet das Leben schwer. Der Deutsche haderte Mitte des ersten Satzes mit der Bespannungshärte seines Schlägers, auch eine digitale Anzeige rund um den Court in der Inalpi Arena störte ihn. Bei eigenem Aufschlag boten beide Spieler nichts an – bis zum Tiebreak, als Medwedew leichte Fehler unterliefen. Zverev schnappte sich den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang plätscherte das Spiel zunächst vor sich hin. „Er müsste ein bisschen aggressiver werden, wenn die Rallye losgeht“, forderte Becker am Sky-Mikrofon. Und das tat Zverev beim Stand von 3:3, Medwedew schenkte ihm dann das Break mit einem Doppelfehler. Zverev ließ sich auf dem Weg zum Sieg dann nicht mehr aufhalten.