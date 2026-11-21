Zieht Alexander Zverev bei den ATP Finals ins Endspiel ein? Im Halbfinale wartet ein unangenehmer Gegner. SPORT1 zeigt, wo und wie sie das Halbfinale verfolgen können.

Alexander Zverev kämpft bei den ATP Finals in Turin um dem Finaleinzug. Im Halbfinale trifft die deutsche Nummer eins am Samstagabend auf den Russen Daniil Medvedev, einen seiner größten Rivalen auf der Tour.

Zverev blieb in der Gruppenphase ungeschlagen und zog als Sieger der McEnroe-Gruppe in die Runde der letzten Vier ein.

Tennis heute LIVE: So verfolgen Sie Alexander Zverev – Medvedev bei den ATP-Finals

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Alexander Zverev peilt bei den ATP Finals den Titel an Alexander Zverev peilt bei den ATP Finals den Titel an © IMAGO/Roger Parker

ATP Finals: Zieht Alexander Zverev ins Finale ein?

Das Duell verspricht Hochspannung: Medvedev gewann acht der vergangenen zehn Begegnungen seit 2022 und gilt mit seinem unbequemen Spielstil als besonders schwieriger Gegner für Zverev.

Der Weltranglistenerste will nun den nächsten Schritt Richtung Titel machen und seine starke Form der vergangenen Tage bestätigen. Spielbeginn in der Inalpi Arena in Turin ist um 20:30 Uhr.