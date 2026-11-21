Der Italiener hat seit Juli kein Spiel bestritten. Boris Becker verrät nun Details über Sinners Wohlbefinden.

Tennisstar Jannik Sinner kommt seinem Comeback offenbar nicht so schnell näher wie erhofft. Das verriet Tennis-Ikone Boris Becker am Rande der ATP Finals als Experte bei Sky. Er habe mit Sinner am vergangenen Sonntag in Turin gesprochen, sagte Becker, „er war sich noch unsicher, wie das mit seinem Knie weitergeht. Er war noch nicht überzeugt, wann er denn wieder anfangen kann“, sagte Becker.

Medienberichten zufolge soll Sinner in diesen Tagen in die USA reisen, um sich eine weitere medizinische Meinung zu seinen anhaltenden Schmerzen im rechten Knie einzuholen. Der fünfmalige Grand-Slam-Sieger aus Südtirol peilt sein Comeback spätestens bei den Australian Open im Januar an, die Vorbereitungszeit wird für ihn allmählich knapp. „Er müsste langsam mal wieder anfangen zu trainieren“, sagte Becker.

Sinner hat seit dem gewonnen Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev im Juli kein Match mehr bestritten. Der Italiener verlor in der Folge den Platz an der Spitze der Weltrangliste an Zverev.