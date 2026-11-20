Der Russe Daniil Medvedev bezwingt Frances Tiafoe und macht ein Duell mit dem Weltranglistenersten perfekt. Alexander Zverev steht damit vor einer unbequemen Aufgabe.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev trifft im Halbfinale der ATP Finals auf Daniil Medvedev. Der 30 Jahre alte Russe setzte sich am Freitagabend im entscheidenden Gruppenspiel mit 6:3, 6:4 gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe durch und fordert den Weltranglistenersten im Kampf um das Endspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky). Für Zverev ist es eine unbequeme Aufgabe: Gegen Medvedev ist seine Bilanz mit 8:14 deutlich negativ.

Im Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Tiafoe nutzte Medvedev im ersten Satz eine Schwächephase des US-Amerikaners zum Break. Bei eigenem Aufschlag trat der US-Open-Sieger von 2021 weitgehend souverän auf. Beim 4:4 im zweiten Satz reizte Tiafoe immer wieder die 25 Sekunden für seinen Aufschlag aus, bekam beim dritten Breakball gegen sich den ersten Aufschlag abgezogen – und verlor erst das Spiel und wenig später das Match.

Mit einem Ass beendete Medvedev das umkämpfte Match – symbolisch für die Aufschlagstärke des Russen, auf die er sich im Spiel wiederholt verlassen konnte. Medvedev war über weite Teile der Partie der offensivere Spieler, aber auch Tiafoe konnte mit zielgenauen Bällen an die Linie immer wieder kontern. „Ein wunderbares Match“, kommentierte Boris Becker bei Sky.

Becker warnt Zverev: „Er sieht gefährlich aus“

Bei Medvedev könnte man von einem Angstgegner von Zverev sprechen – von den letzten 16 Aufeinandertreffen gewann der Russe 13 Duelle. „Daniel Medvedev sieht gefährlich für Alexander Zverev aus“, warnte auch Boris Becker bei Sky unmittelbar nach dem Spiel. „Ich glaube, dass Zverev gewinnt, aber es wird ein Hunde-Kampf“, prognostizierte Andrea Petkovic.

Das letzte Duell der beiden konnte jedoch Zverev für sich entscheiden: Im Viertelfinale des ATP-Masters in Paris am 31. Oktober 2025 konnte der Deutsche den entscheidenden dritten Satz im Tiebreak gewinnen und seinen ersten Sieg seit fünf Partien gegen Medvedev feiern.

DEINE MEINUNG

Zverev geht nach drei Siegen aus drei Spielen in Turin mit viel Selbstvertrauen in das Duell – auf dem Weg ins Halbfinale musste der 29-Jährige keinen Satz abgeben. Zverev hat den prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten 2018 und 2021 gewonnen, der frühere Weltranglistenerste Medwedew triumphierte 2020.