Carlos Alcaraz kämpft sich nach einem Satzrückstand ins Finale und könnte dort auf Alexander Zverev treffen.

Tennisstar Carlos Alcaraz greift erstmals nach dem Titel bei den ATP Finals. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger aus Spanien gewann einen Halbfinal-Krimi gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) und könnte im Endspiel am Sonntag auf den Weltranglistenersten Alexander Zverev treffen. Der Deutsche will am Abend (20.30 Uhr) gegen seinen Angstgegner Daniil Medwedew nachziehen und das Traumfinale perfekt machen.

Für Alcaraz war es der 13. Sieg in Folge, in Turin könnte er nach den Triumphen in Wien und beim Masters in Paris seinen dritten Titel in Serie gewinnen. Im Vorjahr hatte er das Finale gegen seinen italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner verloren.

Carlos Alcaraz schreit seine Freude heraus Carlos Alcaraz schreit seine Freude heraus © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Ob Alcaraz auch noch beim Davis Cup mit Spanien in der kommenden Woche in Bologna antritt, hatte er angesichts seiner Oberschenkelprobleme am Samstag offen gelassen. Von körperlichen Problemen war gegen den US-Open-Finalisten Shelton nichts zu merken.

Alcaraz trug erneut eine schwarze Bandage um seinen linken Oberschenkel, bewegte sich aber gut. Erst Anfang November hatte er Shelton im Finale von Paris glatt in zwei Sätzen bezwungen – diesmal zeigte er im Tiebreak des dritten Satzes die besseren Nerven.

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Der 23-Jährige will der dritte Spanier nach Manuel Orantes 1976 und Àlex Corretja 1998 werden, der sich zum inoffiziellen Weltmeister krönt – und hätte damit seinem großen Vorbild Rafael Nadal etwas voraus.

Alcaraz wirkte zum Start der Partie nicht auf der Höhe und gab seinen Aufschlag umgehend ab, ihm unterliefen viele ungewöhnliche Fehler. Zwei Breakbälle konnte er gegen den aufschlagstarken US-Amerikaner wenig später nicht nutzen, Shelton sicherte sich den ersten Satz.

Danach fand der Spanier aber immer mehr zu seinem Spiel und agierte druckvoller von der Grundlinie. Der Entscheidungssatz wurde zur Nervenschlacht – und Alcaraz behielt die Oberhand.