Erster Sieg als Nummer eins: Starker Zverev-Start in Turin

Der Weltranglistenerste lässt dem Turnierdebütanten Rafael Jódar zum Auftakt keine Chance. Zverev kann sich auf seinen Aufschlag verlassen.

Mit Vollgas zum ersten Sieg als Nummer eins: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist perfekt in seine Titelmission bei den ATP Finals gestartet. Der Hamburger bezwang in seinem ersten Gruppenspiel in Turin den spanischen Youngster Rafael Jódar 6:4, 6:4 und legte mit einer starken Vorstellung den Grundstein für den angepeilten Einzug ins Halbfinale.

Seine erste Partie nach dem Sprung auf den Tennis-Thron am 2. November hatte Zverev vor knapp zwei Wochen beim Masters in Paris noch in zwei Sätzen gegen den Italiener Lorenzo Musetti verloren. Gegen den 20 Jahre alten Turnierdebütanten Jódar gab er sich aber auch dank seiner gewohnten Aufschlagstärke keine Blöße und verwandelte nach 1:27 Stunden seinen ersten Matchball. Insgesamt servierte Zverev starke zehn Asse.

Zverev hat den prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten bereits 2018 und 2021 gewonnen, in der Inalpi Arena will er sein Traumjahr auf der ATP-Tour mit zwei Grand-Slam-Titeln in Paris und New York nun mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel krönen.

In Abwesenheit des verletzten Vorjahressieger Jannik Sinner (Italien) gilt er neben dem siebenmaligen Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz (Spanien) als Topfavorit auf den Titel. Weitere Kontrahenten in seiner Gruppe sind sein US-Open-Finalgegner Ben Shelton (USA) und der Franzose Arthur Fils, die am Abend (20.30 Uhr/Sky) aufeinandertreffen.

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Zverev, der im Anschluss an die ATP Finals mit dem deutschen Team beim Davis Cup in Bologna triumphieren will, trug beim Betreten des Courts in Turin eine schwarze Lederjacke mit einer großen goldenen 1 auf dem Rücken. Und der Hamburger legte gut los: Gleich in seinem ersten Aufschlagspiel servierte er drei Asse.

Jódar hingegen stand bei seinem Service von Beginn an unter Druck, beim Stand von 3:3 nutzte Zverev dann seinen insgesamt dritten Breakball nach einer schönen Rallye. Zverev hatte den jungen Spanier, dem in diesem Jahr der große Durchbruch gelungen war, auf dem Weg zu seinem French-Open-Sieg im Viertelfinale bezwungen – und spielte am Sonntag seine Erfahrung aus. Er wehrte beim Stand von 5:4 zwei Breakbälle dank starker Aufschläge ab und holte sich den ersten Satz.

Anfang des zweiten Satzes bog er dann endgültig auf die Siegerstraße ein: Beim Stand von 1:1 hatte er bei einem Breakball Glück mit einem Netzroller und nahm dem verzweifelten Jódar den Aufschlag ab. Danach ließ Zverev sich nicht mehr aufhalten.