Aussprache in Turin? Zverev will Becker treffen

Alexander Zverev und Boris Becker lieferten sich zuletzt einen öffentlichen Disput. Nun könnte es zur Aussprache kommen.

Alexander Zverev steht einer möglichen Aussprache mit Boris Becker nach dem jüngsten öffentlichen Disput positiv gegenüber. Er würde das Tennisidol am Rande der ATP Finals in Turin „tatsächlich gerne“ treffen, sagte der Weltranglistenerste nach seinem Auftaktsieg gegen den Spanier Rafael Jódar zu Bild. Becker hatte die Partie auf der Tribüne verfolgt und wird ab Donnerstag für Sky vor Ort kommentieren.

„Ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben“, sagte Becker am Sonntag bei Sky: „Die Suppe ist gegessen.“ Zverev und Becker, die beiden einzigen männlichen deutschen Weltranglistenersten in der Tennis-Historie, hatten zuletzt öffentlich einen Zwist ausgetragen.

Alexander Zverev in Turin Alexander Zverev in Turin © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Becker hatte im Spiegel-Interview unter anderem darüber sinniert, warum der 29-Jährige trotz seiner Erfolge nicht uneingeschränkt positiv in Deutschland aufgenommen werde. Becker sprach dabei unter anderem über Zverevs Goldketten, dessen russische Wurzeln und über „schroffe und abgehackte“ Interviews.

Zverev kontert Becker: „Relativ viel Blödsinn“

Zverev konterte daraufhin scharf. „Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt“, sagte der zweimalige Grand-Slam-Sieger. Und: „Ich weiß nicht, was bei ihm gerade vorgeht, aber ich habe das Gefühl, dass er alles kommentieren muss, was ich mache.“ Becker hatte daraufhin in seinem Podcast mit Andrea Petkovic klargestellt, er sei Zverevs „größter Fan“, einen Machtkampf zwischen beiden gebe es nicht.

Zverev hatte am Sonntag mit einem 6:4, 6:4-Erfolg gegen den spanischen Youngster Jódar einen Traumstart in die ATP Finals gefeiert. Becker war vor der Partie als Teil aller Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte auf dem Court der Inalpi Arena geehrt worden. Zverevs Auftaktsieg verfolgte er dann auf der Tribüne neben seinem früheren Rivalen Stefan Edberg.