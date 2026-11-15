ATP Finals heute mit Alexander Zverev live im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev bestreitet am Sonntag die erste Einzel-Partie der ATP Finals. Er geht als einer der Top-Favoriten ins Turnier.

Alexander Zverev eröffnet heute bei den ATP Finals in Turin den Einzel-Wettbewerb. Der Weltranglistenerste aus Hamburg startet in seinem ersten Gruppenspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen den spanischen Youngster Rafael Jódar.

Nach seinen Turniersiegen 2018 und 2021 möchte Zverev die Finals zum dritten Mal gewinnen. Dafür muss der Weltranglistenerste zunächst die Gruppenphase und anschließend die K.-o.-Runde überstehen.

Alexander Zverev geht erstmals als Nummer 1 der Welt in die ATP Finals Alexander Zverev geht erstmals als Nummer 1 der Welt in die ATP Finals © IMAGO/ABACAPRESS

ATP Finals heute: So können Sie Zverev – Jodar live verfolgen

Anders als bei den anderen Turnieren werden die Spieler bei den ATP Finals in zwei Gruppen eingeteilt. Innerhalb dieser Gruppen spielt jeder gegen jeden. Die beiden besten Einzelspieler jeder Gruppe ziehen anschließend ins Halbfinale ein. Dort treffen die Gruppensieger auf die Zweitplatzierten der anderen Gruppe.

Zverev trifft in der „John-McEnroe-Gruppe“ auf den US-Amerikaner Ben Shelton, den Franzosen Arthur Fils und den Spanier Rafael Jódar.

Auf den siebenmaligen Grand-Slam-Champion Carlos Alcaraz kann Zverev frühestens im Halbfinale treffen. Der Topstar misst sich in der „Ivan-Lendl-Gruppe“ mit dem Russen Daniil Medwedew, dem italienischen Lokalmatador Flavio Cobolli und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe.

DEINE MEINUNG

Die ATP Finals bilden den Jahresabschluss der Tour. Qualifiziert haben sich die Profis über die erspielten Punkte im Saisonverlauf. Im vergangenen Jahr gewann Jannik Sinner, der diesmal verletzungsbedingt nicht dabei ist, ein spannendes Finale gegen Alcaraz. Das diesjährige Finale findet am 22. November statt.