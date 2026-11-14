Fritz gewinnt Titel in Stockholm

Bei den ATP Finals ist der US-Amerikaner nur Ersatzmann, in Schweden triumphiert er.

Trostpflaster für die verpassten ATP Finals: US-Tennisprofi Taylor Fritz hat das Turnier in Stockholm gewonnen und seinen zweiten Titel in dieser Saison geholt. Der 29-Jährige setzte sich im Endspiel 6:2, 4:6, 7:6 (7:3) mühsam gegen den argentinischen Außenseiter Thiago Agustín Tirante durch.

Für Fritz, der in der Weltrangliste auf Platz neun klettern wird, war es der zwölfte Karriereerfolg auf Tour-Level. Beim am Sonntag beginnenden Saisonfinale der besten acht Profis ist er nur als Reservespieler vorgesehen. 2024 verlor Fritz erst im Endspiel der ATP-Finals gegen Jannik Sinner.

Yannik Hanfmann (Karlsruhe), der als einziger deutscher Profi in der schwedischen Hauptstadt im Hauptfeld stand, hatte sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen verloren.