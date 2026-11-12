Alexander Zverev bestreitet am Sonntag die erste Einzel-Partie der ATP Finals. Kevin Krawietz und Tim Pütz steigen erst am Montag ins Turnier ein.

Alexander Zverev eröffnet bei den ATP Finals in Turin den Einzel-Wettbewerb. Der Weltranglistenerste aus Hamburg darf in seinem ersten Gruppenspiel direkt am Sonntag zur Mittagszeit (nicht vor 14.00 Uhr) gegen den spanischen Youngster Rafael Jódar ran.

Für die Abendsession wurde das Duell zwischen Zverevs weiteren Gruppengegnern Ben Shelton (USA) und Arthur Fils (Frankreich) angesetzt.

Alexander Zverev kämpft in Turin um den Titel Alexander Zverev kämpft in Turin um den Titel © IMAGO/ABACAPRESS

ATP Finals: Krawietz/Pütz am Montag gefordert

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz greift erst am Montag ins Turnier ein und ist in der ersten Partie gegen die Australian- und US-Open-Sieger Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) gefordert. Topstar Carlos Alcaraz (Spanien) muss in seinem Auftaktmatch am Montag um 14.00 Uhr gegen Frances Tiafoe aus den USA ran.

Zverev, Gewinner der French Open und der US Open in diesem Jahr, hat bei dem Event 2018 und 2021 triumphiert. Krawietz und Pütz hatten mit dem Titel in Turin 2024 den größten Erfolg ihrer gemeinsamen Laufbahn gefeiert. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe kommen weiter.

Die ATP Finals bilden den Jahresabschluss der Tour, qualifiziert haben sich die Profis über die erspielten Punkte im Saisonverlauf. Im vergangenen Jahr gewann Jannik Sinner, der verletzungsbedingt diesmal nicht dabei ist, ein spannendes Finale gegen Alcaraz.