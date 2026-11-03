Alexander Zverev bleibt Rasenturnier in Halle treu

Der Weltranglistenerste verlängert seinen Vertrag mit dem Event bis 2030.

Alexander Zverev (29) wird auch in den kommenden vier Jahren in Halle/Westfalen aufschlagen. Das ATP-Turnier hat seinen Vertrag mit dem Weltranglistenersten aus Hamburg verlängert. Dies gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Damit unterstreiche das Tennisevent, „auch künftig zu den bedeutendsten und attraktivsten Rasenturnieren der ATP-Tour zu gehören“.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit nun bis 2030 fortsetzen können. Sascha gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten des internationalen Tennissports und ist für unser Turnier eine absolute Identifikationsfigur“, sagte Turnierdirektor Ralf Weber.

Zverev ist seit Jahren treuer Gast in Halle. 2016 und 2017 erreichte er jeweils das Finale – gewinnen konnte er das Event noch nicht. Im kommenden Jahr findet das Turnier vom 12. bis 20. Juni statt.