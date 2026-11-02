Seit dem frühen Montagmorgen ist es vollzogen: Der deutsche Tennis-Superstar erschien an der Spitze der Weltrangliste. Die Wartezeit für Deutschland war extrem lang.

Am frühen Montagmorgen war es dann auch endgültig offiziell: Alexander Zverev ist Weltranglistenerster. Die ATP wies den Hamburger in ihrem Ranking für die Woche ab dem 2. November erstmals als Nummer eins aus.

Genau 12.839 Tage nach Boris Beckers letztem Tag an der Weltspitze am 8. September 1991 sitzt damit wieder ein Deutscher auf dem Tennis-Thron.

Alexander Zverev steht an der Spitze Alexander Zverev steht an der Spitze © picture-alliance/Pressefoto Rudel/SID/Nico Bauhof

Zverev kommt seit Montag auf 9550 Punkte, 100 mehr als der bisherige Spitzenreiter Jannik Sinner, der verletzungsbedingt seit seinem Wimbledonsieg im Juli nicht mehr gespielt hat. Als Dritter weist der Spanier Carlos Alcaraz (6100) großen Rückstand auf. Er kann erst im Sommer 2027 stark aufholen – dann hat er bis zu den US Open keine Punkte zu verteidigen, da er 2026 zu diesem Zeitpunkt verletzt ausfiel.

Tennis-Weltrangliste Zverev wird Becker wohl übertreffen

Becker hielt die Nummer eins in zwei Etappen zwischen Januar und September 1991 zwölf Wochen lang. Dies wird Zverev mit großer Sicherheit übertreffen, selbst wenn er bei den Australian Open im Januar früh scheitern sollte. Sinner war im Vorjahr Sieger des Masters in Paris, bei dem er nun fehlt. Auch bei den ATP-Finals triumphierte er und erreichte in Melbourne das Halbfinale. Der Italiener könnte also noch reichlich Punkte verlieren.

Deutsche Nummer zwei im ATP-Ranking ist Jan-Lennard Struff, der sich durch seinen Halbfinal-Einzug in Basel um acht Plätze auf Rang 39 verbesserte.

Das WTA-Ranking führt weiter die Kasachin Jelena Rybakina an, beste Deutsche ist Tamara Korpatsch auf Platz 61.