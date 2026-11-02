Zverev würdigt Mama Irina: „Wichtigste Person meines Lebens“

Der Hamburger bedankt sich bei seiner Familie für die Unterstützung auf dem Weg zur Nummer eins der Welt.

Alexander Zverev hat seine Mutter Irina am ersten Tag an der Spitze der Weltrangliste als „wichtigste Person“ seines Lebens und seiner Tenniskarriere gewürdigt. „Sie ist diejenige, die mir das Tennisspielen beigebracht hat. Sie war meine erste Trainerin“, schrieb Zverev in einem persönlichen Beitrag auf der Internetseite der ATP.

Während sein Vater Alexander senior mit dem zehn Jahre älteren Bruder Mischa zu Nachwuchsturnieren reiste, habe seine Mutter sich stets um ihn gekümmert – und auch nach der Diabetes-Diagnose im Alter von vier Jahren an den Träumen ihres Sohnes festgehalten.

Alexander Zverev mit seiner Mutter in Paris Alexander Zverev mit seiner Mutter in Paris © picture-alliance/AP/SID/Christophe Ena

„Egal, welches Hindernis sich mir in den Weg stellte, sie hätte niemals zugelassen, dass mich irgendetwas aufhält“, schrieb Zverev, der am Montag als erst zweiter Deutscher nach Boris Becker 1991 den Tennis-Thron erklommen hat.

Zverev will Diabetes-Erkrankten Mut machen

Seine Mutter Irina habe „alles in ihrer Macht Stehende“ getan, „um mir zu helfen, meine Träume zu verwirklichen. Deshalb hatte ich nie wirklich Zweifel daran, dass ich alles erreichen könnte, und das verdankte ich der Tatsache, dass ich eine sehr starke Mutter an meiner Seite hatte“, fügte der zweimalige Grand-Slam-Sieger an: „Die wichtigste Person in meinem Leben – und für meine Tenniskarriere – war im Grunde schon immer meine Mutter.“

Zverev will weiteren Betroffenen von Typ-1-Diabetes Mut machen. Er sei „stolz darauf“, seinen Erfolg „Familien zu zeigen, die mit dieser Krankheit zu tun haben“, schrieb Zverev: „Und sollte es jemals eine weitere Nummer 1 der Welt mit Diabetes geben, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt.“