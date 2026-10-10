Tennis: Auch Struff scheitert in Shanghai

Nach dem Aus des 36-Jährigen ist Alexander Zverev beim Masters der letzte Deutsche im Feld.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist in der zweiten Runde des ATP-Masters in Shanghai gescheitert – damit ist beim Hartplatz-Event in China aus deutscher Sicht nur noch Alexander Zverev vertreten. Struff (36) unterlag am Samstag dem früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew mit 6:4, 4:6, 3:6, es war die zweite Niederlage gegen den Russen innerhalb von acht Tagen: Schon im Achtelfinale von Peking war Struff an Medwedew gescheitert (4:6, 3:6).

Der topgesetzte French- und US-Open-Sieger Zverev trifft auf seinem Weg an die Spitze der Weltrangliste in der dritten Runde auf den Franzosen Quentin Halys. Der Sprung auf die Eins ist angesichts der Verletzung von Branchenführer Jannik Sinner eine Frage der Zeit, schon in Shanghai kann Zverev Fakten schaffen: Erreicht er das Halbfinale, geht er sogar sicher als Weltranglistenerster ins neue Jahr.

Ausgeschieden waren in Shanghai vor Struff bereits Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier, beide verloren ihre Zweitrunden-Matches.