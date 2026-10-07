Der Karlsruher schlägt den Polen Kamil Majchrzak nach mehr als drei Stunden und fordert nun Frances Tiafoe heraus.

Tennisprofi Yannick Hanfmann musste mehr als drei Stunden schwitzen, hat seine Durststrecke auf der ATP-Tour aber endlich beendet. Nach dem Aus in der Qualifikation von Peking schlug der Karlsruher beim Masters in Shanghai den Polen Kamil Majchrzak in einem engen Duell mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (9:6) und trifft in der zweiten Runde auf Frances Tiafoe (USA/Nr. 7).

Hanfmann hatte es zuletzt bei den US Open auch im vierten Anlauf nicht in die zweite Runde geschafft und war danach in Chinas Hauptstadt am Tschechen Tomas Machac gescheitert.

Der erfahrene Davis-Cup-Spieler (34) wartete seit dem Masters in Cincinnati/Ohio auf einen Sieg, und dieser gelang nun nach zwei Monaten Wartezeit. Hanfmann nutzte seinen dritten Matchball.

In Shanghai trifft am Mittwoch Daniel Altmaier (Kempen) in seinem Erstrundenmatch auf den Dänen Holger Rune. Auch French- und US-Open-Sieger Alexander Zverev (Hamburg) sowie Jan-Lennard Struff (Warstein) sind beim ATP-Event dabei.