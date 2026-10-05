Der deutsche Tennisstar hat auf der Jagd nach Platz eins in der Weltrangliste noch einen schwierigen Weg vor sich.

US-Open-Sieger Alexander Zverev hat auf der Jagd nach dem ersten Platz in der Tennis-Weltrangliste einen Dämpfer kassiert, die Erfüllung seines Traums aber noch immer vor Augen. In der aktuellen Weltrangliste vom Montag kommt Zverev auf 9720 Punkte – von Jannik Sinner (11.000 Punkte) trennen ihn damit noch 1280 Zähler. Durch das Viertelfinalaus gegen Novak Djokovic in Peking verpasste es Zverev, sich noch näher an den italienischen Branchenführer heranzupirschen.

Beim ATP-Turnier in Shanghai (ab Mittwoch) geht die Punktejagd für den Hamburger weiter. Den Spitzenplatz wird Zverev dort aber (noch) nicht erreichen können. Dennoch stehen die Chancen, seine spektakuläre Saison mit unter anderem zwei Grand-Slam-Titeln krönen zu können, weiter gut. Sinner, der derzeit wegen einer Knieverletzung pausieren muss, hat bei den Turnieren im Herbst deutlich mehr Punkte zu verteidigen als der Deutsche, der im Vorjahr in der Schlussphase der Saison geschwächelt hatte.

Dritter im ATP-Ranking bleibt der Spanier Carlos Alcaraz, der mit 5260 Punkten deutlich hinter dem Spitzenduo zurückliegt. US-Open-Finalist Ben Shelton ist Vierter (4680). Djokovic (3180), der Zverev in Peking nach einer Glanzleistung niederrang, ist aktuell Elfter.