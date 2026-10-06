Der Spanier entscheidet ein kniffliges Finale für sich. Die Durststrecke ist vorbei.

Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine lange Leidenszeit endgültig hinter sich gelassen und den ersten ATP-Turniersieg seit knapp acht Monaten gefeiert. Der Spanier schlug im Finale von Tokio den Tschechen Jiri Lehecka und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr. 7:6 (7:4), 6:4 hieß es nach einer intensiven Partie aus Sicht von Alcaraz.

Der Weltranglisten-19. aus Tschechien machte dem Topfavoriten das Leben von Beginn an schwer. Doch Leheckas gute Leistung reichte nicht aus, weil Alcaraz im Tiebreak des ersten Satzes überzeugte und Mitte des zweiten Durchgangs vorentscheidend davonzog. Nach 1:37 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball und schrie seine Freude heraus.

Hinter Alcaraz (23) liegen komplizierte Monate. Wegen Handgelenksproblemen hatte er unter anderem seine Teilnahme an den French Open und in Wimbledon abgesagt. Bei den US Open scheiterte er trotz eines beachtlichen Comebacks im Viertelfinale am späteren Endspielteilnehmer Ben Shelton.

In Tokio leistete er sich im Turnierverlauf kleinere Schwächen, letztlich aber sicherte er sich seinen 27. Titel auf der ATP-Tour. Im Frühjahr hatte Alcaraz bei den Australian Open seinen Karriere-Grand-Slam vervollständigt, außerdem gewann er das Turnier in Doha/Katar, ehe ihn die Verletzung ausbremste.