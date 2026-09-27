"Wer auch immer glaubt, dass ich geflirtet habe, ist ein Idiot"

Sein erstes Einzel beim Laver Cup hatte er verloren, im Doppel sieht es besser aus. Gemeinsam mit Casper Ruud holt Alexander Zverev die Führung für Europa.

US-Open-Champion Alexander Zverev hat in der Nachtschicht doch noch wichtige Punkte für das Team Europa beim Laver Cup eingefahren. An der Seite des Norwegers Casper Ruud gewann der Hamburger am ganz späten Samstagabend in London das Doppel gegen Alexander Bublik (Kasachstan) und Brandon Nakashima (USA) mit 6:4, 7:6 (9:7).

Im Mannschafts-Wettbewerb zwischen den Europäern und dem Rest der Tennis-Welt geht das Team um Zverev nun mit einer 7:5-Führung in die entscheidenden Matches am Sonntag. Zverev hatte am Samstag zuvor sein erstes Einzel gegen den Australier Alex De Minaur nach souveränem Beginn 6:2, 6:7 (5:7), 9:11 verloren.

Laver Cup: Zverev und Ruud sorgen für die Führung

Anschließend setzte sich allerdings der spanische Topstar Carlos Alcaraz gegen Taylor Fritz (USA) mit 6:4, 4:6, 13:11 durch, der Sieg brachte den 5:5-Ausgleich im Wettbewerb – anschließend sorgten Zverev und Ruud für die Führung für Europa.

In der O2 Arena, wo Zverev 2018 seinen ersten Titel bei den ATP Finals gewonnen hatte, wird der Sonntag mit einem Doppel eröffnet: Der italienische French-Open-Finalist Flavio Cobolli trifft mit Jakub Mensik (Tschechien) auf De Minaur und Fritz (ab 13.00 Uhr). Anschließend bestreitet Zverev das erste von maximal drei Einzeln des Tages gegen Learner Tien (USA).

Die Punktevergabe beim Laver Cup ist auf eine möglichst späte Entscheidung ausgelegt: Die vier Matches am Auftakttag brachten dem Sieger jeweils einen Punkt, am Samstag gab es pro Matchgewinn zwei Punkte. Am Sonntag geht es nun um jeweils drei Punkte. Das Team, das als erstes auf 13 Punkte kommt, gewinnt den Laver Cup – setzt sich Europas Doppel am Mittag also durch, kann Zverev in seinem Einzel für den Gesamtsieg sorgen.

Im Vorjahr hatte Europa den Vergleich am Schauplatz San Francisco mit 5:19 verloren. Von den acht bisherigen Auflagen seit 2017 gewannen die Europäer fünf. Im kommenden Jahr findet der Laver Cup im Intuit Dome im kalifornischen Inglewood statt.