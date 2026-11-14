Der gebürtige Frankfurter Anton Segner spielt erstmals von Beginn an. Am Ende kassiert sein Team zum ersten Mal seit fast 73 Jahren eine Niederlage gegen Wales.

Der gebürtige Frankfurter Anton Segner hat bei seinem ersten Starteinsatz für die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft eine historische Niederlage mit den All Blacks kassiert.

Im Rahmen der Nations Championship verlor der haushohe Favorit am Samstag in Cardiff völlig überraschend mit 28:35 gegen Wales. Für Neuseeland war es die erste Pleite gegen die Waliser seit dem 19. Dezember 1953.

Erster Einsatz von Beginn an für Segner bei den All Blacks

Segner, der mit 15 Jahren vom deutschen Serienmeister SC 1880 Frankfurt dank eines Stipendiums ans College im neuseeländischen Nelson gegangen war, hat es als erster deutscher Spieler in der Rugby-Nation Neuseeland zum Profi geschafft. Wer mindestens fünf Jahre in dem Land gelebt hat, ist berechtigt, für die All Blacks aufzulaufen.

Segners erster Einsatz von Beginn an lief nun nicht wie erhofft. Nach 34 Siegen in Folge kassierten die Neuseeländer wieder eine Niederlage gegen Wales, am kommenden Samstag geht es für die All Blacks in England weiter. Im nächsten Jahr findet vom 1. Oktober bis 13. November die Weltmeisterschaft in Australien statt.