Herzstillstand: Südafrikanischer Rugbyspieler tot aufgefunden

Ob das Spiel seines Teams am Samstag in Frankreich stattfinden wird, ist noch offen.

Ein südafrikanischer Rugbyspieler ist in Frankreich tot aufgefunden worden. Das teilten die örtlichen Behörden gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit. Eine Quelle aus Ermittlerkreisen sagte, dass der Profi von den Lions aus Johannesburg, die am Samstag im Champions Cup auf La Rochelle treffen sollen, mit einem Herzstillstand in einer Dusche eines Hotels aufgefunden worden war.

Die Identität des Spielers ist bislang unbekannt, da seine Familie noch nicht informiert wurde. Der Staatsanwalt in La Rochelle bestätigte, dass Ermittlungen zur Klärung der Todesursache eingeleitet wurden. Derzeit gehe man von einem Unfalltod aus.

Eine Obduktion soll durchgeführt werden, sagte die Quelle aus Ermittlerkreisen. Noch ist unklar, ob das Champions-Cup-Spiel zwischen den Lions und La Rochelle stattfinden wird.