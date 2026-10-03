In Newcastle in Australien kommt es bei einem Fanfest zu einem schweren Unfall, zehn Menschen werden verletzt, zwei sind in kritischem Zustand.

Ein schwerer Unfall hat am Samstag das anstehende Rugby-League-Finale in Australien schon weit vor dem Spiel überschattet. In Newcastle im Bundesstaat New South Wales verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und fuhr während einer Fanveranstaltung in eine Menschenmenge. Zehn Personen, darunter mehrere Kinder, wurden verletzt. Ein fünfjähriges Mädchen und ein 67 Jahre alter Mann befanden sich nach Polizeiangaben in kritischem Zustand. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen.

Tausende Fans hatten sich in der ost-australischen Stadt versammelt, um die Newcastle Knights vor ihrem Grand Final gegen die Sydney Roosters am Sonntag zu verabschieden. Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige selbst Rugby-Fan und zuvor mit seinem Fahrzeug auffällig gefahren.

„Er ließ den Motor aufheulen, er war aufgeregt, er war ein Fan, er war wegen der Freude des Augenblicks dort“, sagte Newcastles Bürgermeister Gavin Morris dem australischen Sender ABC: „Irgendwie verlor er die Kontrolle über das Auto und ist in die Menge gefahren.“

Neben dem fünfjährigen Mädchen wurden zwei weitere kleine Kinder verletzt. Auch Australiens Premierminister Anthony Albanese äußerte sich betroffen. Seine Gedanken seien bei allen Verletzten und Beteiligten des „schrecklichen Vorfalls“, schrieb er auf X. Das Grand Final soll am Sonntag stattfinden.