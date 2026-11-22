Charles Leclerc und Lewis Hamilton haben in Las Vegas den nächsten Unfall. Nach dem nächsten Crash der beiden Piloten gibt der Teamchef Fred Vasseur Einblick und erzählt, wie schlimm es wirklich ist.

Nach dem nächsten Crash der beiden Ferrari hat Teamchef Fred Vasseur seinem Ärger über die Verwerfungen zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton Luft verschafft. „In den vergangenen zwei, drei Rennen ist die Situation zwischen den beiden unbeherrschbar und unerträglich geworden“, sagte Vasseur nach dem Großen Preis der Formel 1 in Las Vegas: „Der Druck steigt, es ist viel schlimmer, als es vor 18 Monaten war.“ Seit Anfang 2025 fahren beide gemeinsam für die Scuderia.

Er nehme „gegenseitiges Unverständnis“ zwischen beiden wahr, „es ist eine menschliche Angelegenheit zwischen den beiden, nicht zwischen ihnen und dem Team. Sie müssen sich gegenseitig respektieren und natürlich auch das Team respektieren.“

Fred Vasseur kritisierte Charles Leclerc scharf Fred Vasseur kritisierte Charles Leclerc scharf © picture-alliance/ANP/SID/Sander Koning

In Las Vegas hatte Leclerc einen Unfall mit Hamilton provoziert, Vasseur übte deutliche Kritik an dem Monegassen. „Dass das Rennen so ruiniert wird, ist völlig inakzeptabel“, sagte der Franzose: „Wir müssen an das Team denken, an die Menschen, die in Maranello arbeiten, auch an alle Sponsoren.“

Schon in Mexiko hatte es zuletzt einen Unfall zwischen beiden Piloten gegeben, es folgten öffentliche Kritik von Hamilton und ein Krisengespräch. „Ich bin mehr als verärgert“, sagte Vasseur nun, „denn ich dachte, die Botschaft nach Mexiko war klar. Wir haben darüber geredet, heute haben wir noch mal daran erinnert, und das Ergebnis sieht dann so aus.“

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Formel 1: Leclerc zeigt nach Rennende Reue

Das Team habe Leclerc in dem unübersichtlichen Rennen sogar noch mitgeteilt, „dass er in so einer Situation nicht überholen soll. Er hat ganz klar einen Fehler gemacht, für den das Team teuer bezahlt hat.“ Am Ende kamen Hamilton und Leclerc nur auf die Plätze sieben und zehn. Gleich nach der Zieleinfahrt zitierte Vasseur Leclerc zu sich. „Charles, ich will dich sofort nach dem Rennen sehen, vor allen anderen“, sagte der Teamchef im Funk.

Leclerc zeigte in den anschließenden Interviews Reue. „Ich habe eine 10-Sekunden-Strafe bekommen und war damit wohl der Schuldige in diesem Vorfall, das nehme ich so an“, sagte er: „Ich fühle mich sehr schlecht, ich habe versucht, vorsichtig zu sein, aber da war wohl keine Lücke mehr. Ich schäme mich für das Team.“

Sein Teamkollege Hamilton war fast schon logisch angefressen: „Es war ein schwieriges Rennen. Das ganze Wochenende war insgesamt schwierig für uns. Eigentlich hat es Spaß gemacht, abgesehen von diesen Zwischenfällen. Ich bin wirklich ein bisschen sauer, weil wir uns mit den McLaren messen wollten. Es geht auch um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der zweite Platz ist unser Ziel und das ist sehr wichtig für uns.

Glock kritisiert Leclerc scharf

Geht es nach Sky-Experte Timo Glock, hat Leclerc den Bogen ganz klar überspannt: „Für mich ist das ganz klar ein Fehler von Leclerc. Das wirkt so, als wolle er zeigen, wer der Platzhirsch und die Nummer eins im Team ist. Damit stehen sie sich selbst im Weg. Für mich muss Leclerc dafür geradestehen.“

Der ehemalige F1-Fahrer hinterfragt sogar die Zukunft des Monegassen bei Ferrari: „Das ist natürlich die Frage, was die Verträge hergeben. Ob Ferrari Charles Leclerc wirklich entlassen möchte, würde ich bezweifeln. Aber irgendetwas muss jetzt passieren.“

„Man könnte Leclerc natürlich auch einmal eine Rennpause geben und jemand anderen ins Auto setzen. Aber am Ende geht es noch um wichtige Punkte in der Konstrukteurswertung. Deshalb ist es schwierig, jetzt einfach jemanden anderen einzusetzen. Trotzdem muss Vasseur intern etwas unternehmen und klar zeigen, wer der Chef ist“, sagte Glock.

— mit Sport-Informations-Dienst (SID)