Max Verstappen gewinnt ein irres Rennen in Las Vegas. Der Niederländer holt sic den Sieg vor den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri.

Was für ein irres F1-Spektakel in Las Vegas! Max Verstappen bleibt bei einem unglaublichen Überhol-Festival cool und holte sich den Sieg auf den Straßen des Spielerparadieses.

„Das war verrückt. Wirklich, wirklich surreal und etwas, das ich selbst in der Formel 1 noch nie gesehen habe“, sagte Verstappen nach seinem vierten Sieg aus den vergangenen sechs Rennen.

Max Verstappen holt sich den Sieg in Las Vegas Max Verstappen holt sich den Sieg in Las Vegas © IMAGO/PsnewZ

Der Ex-Weltmeister im Red Bull setzte sich bei der atemlosen Jagd unter Flutlicht am Ende mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Lando Norris im McLaren durch – vor allem auf dem zwei Kilometer langen Abschnitt über den Strip, vorbei am Bellagio und am Caesars Palace, hatte es zuvor unzählige Überholmanöver im gesamten Feld gegeben, über 50 Runden konnte sich kein Pilot entscheidend absetzen.

„Ich glaube, das muss das chaotischste Rennen in der Geschichte der Formel 1 gewesen sein! Die Hälfte der Zeit wusste ich gar nicht, was eigentlich los war“, lachte Lando Norris nach dem Rennen: „Ich wusste nicht, ob ich mein bestes Rennen fahren und die Chance auf den Sieg haben würde – oder ob ich am Ende Letzter werden würde. Dieses Rennen hatte einfach alles“

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Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri komplettierte als Dritter das Podest, der neue Champion Kimi Antonelli im Mercedes fiel kurz vor Schluss vom zweiten auf den vierten Rang zurück. Auch sein Teamkollege George Russell verbremste sich in einer der letzten Runden und verabschiedete sich aus dem Kampf um den Sieg.

Formel 1: Nächstes Fiasko für Ferrari

Ein weiteres unrühmliches Kapitel wurde indes im Ferrari-Duell geschrieben: Nach einem schwachen Qualifying gerieten Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf dem Weg nach vorne mal wieder aneinander, behinderten sich gegenseitig, beide kassierten Zehn-Sekunden-Strafen – und schlossen letztlich nur als Siebter und Zehnter ab.

Nico Hülkenberg verpasste als Elfter einen wichtigen Punkt für Audi nur ganz knapp, der deutsche Hersteller kämpft im Saisonfinale noch um eine bessere Platzierung in der Team-WM. Die Saison hält nun noch die Rennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) bereit.

Verstappen holt sich Spitze gleich mehrfach zurück

Insgesamt zeichnete sich das Rennen durch zahlreiche Überholmanöver aus. Alleine Verstappen an der Spitze musste seinen ersten Platz fast in jeder Runde abgeben, nur um sich die Führung dann kurz darauf wieder zurückzuholen. Am Ende gab es 35 Führungswechsel.

Auf dem Strip saugten sich die Fahrer mit mehr als 360 km/h immer wieder an ihren Vordermann heran, gingen vorbei – und waren anschließend selbst angreifbar. So kam es, dass Russell und auch Isack Hadjar im zweiten Red Bull einige Attacken auf Verstappen fahren konnten, danach aber wieder zurückfielen und dann sogar den dritten Platz gegen die Nachrücker verteidigen mussten. Dieses Spiel wiederholte sich mehrfach.

Ohnehin blieb das Feld also nah beieinander, kurz vor der Rennhalbzeit sorgte ein Unfall von Sergio Perez im Cadillac dann für ein Safety Car, die Abstände wurden noch kleiner. Durch einen Frontflügelschaden verabschiedete sich gleich nach der Freigabe des Rennens dann Hadjar aus dem Kampf um den Sieg.

Es ging weiter hin und her, Verstappen blieb an der Spitze angreifbar, und elf Runden vor Schluss meldete sich auch Antonelli vorne an. Der Weltmeister war wegen einer Strafe nur von Rang sechs gestartet und hatte plötzlich Siegchancen. Dann allerdings fielen zunächst Russell und wenig später auch Antonelli zurück, Profiteure waren die beiden McLaren.

SPORT1 begleitet das irre Rennen im Liveticker. Die Highlights des Spektakels zum Nachlesen.

+++ Verstappen holt sich den Sieg +++

Max Verstappen bleibt beim irren Überhol-Festival cool und holt sich den Sieg in Las Vegas. Kimi Antonelli wird in der letzten Runde plötzlich durchgereicht und noch von beiden McLaren überholt. Lando Norris wird Zweiter, Oscar Piastri Dritter.

+++ Russell fliegt ab +++

George Russell will zu viel und kracht beim Überholversuch seines Teamkollegen in die Wand. Der Mercedes-Pilot kann zwar weiterfahren, verabschiedet sich aber aus dem Kampf um den Sieg und das Podium.

+++ Wer holt sich den Sieg? +++

Jetzt spitzt sich das Rennen so richtig zu. Noch sind fünf Runden zu fahren und es ist völlig offen, wer das irre Überhol-Spektakel am Ende gewinnt. Aktuell führt Verstappen vor Antonelli und Russell.

+++ Jetzt kämpft Verstappen mit Antonelli +++

An der Spitze gibt es knapp sieben Runden vor Schluss erneut eine neue Konstellation. Jetzt duellieren sich Max Verstappen und Weltmeister Kimi Antonelli um Platz eins. Dahinter kämpfen Lando Norris und George Russell ums Podium.

+++ Leclerc und Hamilton kollidieren +++

Dieser Unfall hatte sich fast schon angedeutet. Die beiden Ferrari-Streithähne Leclerc und Hamilton kollidieren fast auf Ansage. Hamilton dreht sich und fällt auf Platz zehn zurück. Leclerc bekommt eine 10-Sekunden-Strafe.

+++ Überhol-Spektakel immer verrückter +++

Das Rennen in Las Vegas wird immer verrückter. Lando Norris wurde inzwischen wieder nach hinten durchgereicht und ist nur noch fünfter. An der Spitze tauschen Verstappen und Russell weiter munter Platz eins und zwei. Noch weiterhin mit dem besseren Ende für den Red-Bull-Piloten. Dritter ist aktuell Kimi Antonelli, der beide McLaren überholt hat. Dahinter kämpfen Charles Leclerc und Lewis Hamilton um die Plätze. Der Rekordweltmeister hat sich nach seiner Strafe wieder durchs Feld nach vorne gepflügt.

+++ Norris jetzt Zweiter +++

Plötzlich ist Lando Norris Zweiter. Der Weltmeister der Vorsaison überholt erst Gasyl und dann auch Russell. Nur wenig später überholt er sogar Max Verstappen und ist kurz in Führung. Nach wenigen Sekunden holt sich der Niederländer Platz eins aber wieder zurück.

+++ Verstappen und Russell kämpfen um Führung +++

An der Spitze kommt es wieder zu mehreren Überholmanövern. George Russell erobert kurzfristig die Führung, aber Max Verstappen schlägt nur wenig später zurück und holt sich Platz eins wieder.

+++ Safety Car kommt rein +++

Die Safety-Car-Phase endet. Max Verstappen bleibt beim Restart cool und hält seine Führung. Sein Teamkollege Isack Hadjar verliert währenddessen seinen Frontflügel und wird durchgereicht.

+++ Lindblad scheidet aus +++

Hinter dem Safety Car verabschiedet sich auch Arvid Lindblad aus dem Rennen. Der Racing-Bulls-Pilot verliert beim Aufwärmen seiner Reifen die Kontrolle über sein Auto, dreht sich und scheidet anschließend aus.

+++ Russell überholt Hadjar in der Box +++

Was für ein spektakuläres Manöver von George Russell. Auch weil sein Team einen unglaublich schnellen Boxenstopp durchführt, kann Russell in der Box Isack Hadjar überholen und ist jetzt Zweiter.

+++ Safety Car +++

Am Ende des Feldes kollidieren Pérez und Camara. Das Rennen ist für den Mexikaner danach beendet. Da sein Auto unglücklich auf der Strecke steht, kommt das Safety Car raus.

+++ Strafe für Hamilton +++

Im Mittelfeld schiebt sich Lewis Hamilton durchs Feld und arbeitet sich schon von Platz zwölf auf Platz sieben. Bei seinem Überholmanöver von Lando Norris geht aber nicht alles mit rechten Dingen zu. Der Rekordweltmeister wird mit einer 10-Sekunden-Strafe bestraft.

+++ Spektakel an der Spitze +++

An der Spitze gibt es ein munteres Wechselspiel um die Führung. Max Verstappen muss die Führung immer wieder kurz abgeben. Zunächst schiebt sich sein Teamkollege Hadjar, dann auch mal George Russell am Niederländer vorbei. Doch Verstappen holt sich mehrfach nur wenig später den ersten Platz zurück.

+++ Verstappen bleibt nach dem Start in Führung +++

Max Verstappen erwischt einen starken Start und schiebt sich schon vor der ersten Kurve deutlich vor George Russell. Allgemein ist es ein ruhiger Start ohne große Aufreger oder Unfälle.

Max Verstappen will den Sieg in Las Vegas Max Verstappen will den Sieg in Las Vegas © IMAGO/PsnewZ

+++ Wird das Rennen in Las Vegas wieder zum Spektakel? +++

Herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens von Las Vegas. Das Qualifying am Samstag bot schon großes Spektakel und auch das Rennen könnte sehr spannend werden. Weltmeister Kimi Antonelli startet nach seiner Pole wegen einer Strafe nur von Platz sechs und will sich nach vorne arbeiten. In Reihe eins bietet das Duell zwischen den beiden Rivalen Max Verstappen und George Russell ordentlich Zündstoff. Droht direkt ein Crash?

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)