Die beiden Fahrer sind schon häufig aneinandergeraten, in Las Vegas geht der Streit nun in die nächste Runde.

Die Dauerfehde zwischen George Russell und Max Verstappen in der Formel 1 ist in Las Vegas in die nächste Runde gegangen. „Jemand muss diesem Typen die Stirn bieten“, sagte Mercedes-Pilot Russell mit Blick auf ein hartes Duell im freien Training. Red-Bull-Fahrer Verstappen verhalte sich „Woche für Woche so, gegen viele Fahrer und alle akzeptieren das“, sagte Russell bei Sky Sport Italia: „Aber ich werde es nicht einfach akzeptieren, dass mich jemand so über den Tisch zieht und dann herumläuft, als wäre er größer und besser als alle anderen.“

Beide Piloten hatten im dritten freien Training bei hohem Tempo um eine gute Position für ihre schnelle Runde gestritten, es waren Szenen wie in einem Rennen, dabei kam es auch zu einer leichten Berührung. Verstappen zeigte Russell am Ende dieser Episode im Vorbeifahren den Mittelfinger.

Die Rennleitung untersuchte den Vorfall später und sprach eine Verwarnung gegen Verstappen aus, sah aber von einer Strafe ab. Der Niederländer sei „unvorhersehbar“ gefahren und habe damit eine Situation heraufbeschworen, in der Russell „ausweichen musste, um einen Kontakt zu vermeiden“. Das Reglement verbiete keine Überholmanöver im Training, sagte Russell später, „aber wenn du das tust, dann zockst du den anderen ab, und er macht das ständig.“

Verstappen indes wollte später nicht viele Worte zu dem Vorfall verlieren. „Ist doch nichts passiert“, sagte er auf der Pressekonferenz der besten drei des Qualifyings. Im niederländischen Fernsehen stellte er dann noch fest: „Ich will meine Zeit nicht damit verschwenden. Das ist es mir gar nicht wert.“ Im Grand Prix (Sonntag, 5.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) startet Verstappen vor Russell in der ersten Reihe.

DEINE MEINUNG

Es ist nicht das erste Mal, dass beide Fahrer auf und neben der Strecke aneinander geraten. Besonders in Erinnerung bleibt eine Phase im Jahr 2024 rund um den Grand Prix in Katar. Auch dort ging es um das Verhalten im Cockpit, beide mussten zu den Stewards, Verstappen wurde mit einer Strafe belegt. Angesichts von Russells Auftreten in dem Meeting habe er „jeden Respekt“ gegenüber dem Engländer verloren, sagte Verstappen. Russell wiederum warf Verstappen schon damals rücksichtsloses Verhalten auf der Strecke vor. „Seit Jahren werden die Leute von Max schikaniert“, sagte er.