Charles Leclerc und Lewis Hamilton verpassen in Las Vegas das Q3. Nach dem Qualifying motzen beide über ihr Auto.

Was für eine Enttäuschung für Ferrari! Beim Qualifying in Las Vegas verpassten Charles Leclerc und Lewis Hamilton beide das Q3.

Hamilton hatte schon in Q1 mit großen Problemen zu kämpfen und rettete sich dort nur knapp in den nächsten Durchgang. In Q2 lief es dann überhaupt nicht besser. Am Ende musste sich der Rekordweltmeister mit Platz zwölf zufriedengeben.

Charles Leclerc und Ferrari erlebten eine Quali zum Vergessen Charles Leclerc und Ferrari erlebten eine Quali zum Vergessen © IMAGO/PsnewZ

Ganz anders sah es eigentlich bei Leclerc aus, der in Q1 noch um die Spitzenpositionen mitfuhr. In Q2 leistete er sich auf seiner schnellen Runde dann aber einen folgenschweren Fehler und wurde so nur Elfter.

„Q3 wäre drin gewesen, aber ich habe einen riesigen Bock geschossen und auf der einzigen schnellen Runde einen Fehler gemacht. Ich habe es verbockt und bin wirklich sehr wütend gerade“, ärgerte sich der Monegasse dementsprechend nach dem verpatzten Qualifying.

Leclerc kritisiert Ferrari-Motor: „Ist verrückt“

Aber nicht nur der Fahrfehler verhinderte eine bessere Position. Sein Ferrari habe zudem extreme Probleme mit dem Motor gehabt: „Wir haben auf der Geraden eine Sekunde verloren, was verrückt ist“, erklärte Leclerc und fügte hinzu: „Es ist die Strecke der Saison, auf der die Motorleistung am wichtigsten ist, daher hatten wir mit Schwierigkeiten gerechnet. Aber ich war dennoch davon ausgegangen, dass wir es bis in Q3 schaffen würden.“

Und Hamilton? „Wir haben mehrere Probleme. Ich hatte von Kurve eins an Schaden am Boden und habe da gleich zwei oder drei Zehntel verloren. Meine letzte Runde war mit diesem Fehler und dem Schaden wirklich unglaublich schlecht“, erklärte der Rekordweltmeister.

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Als er anschließend gefragt wurde, was am Sonntag beim Rennen ein Erfolg sei, antwortete Hamilton mit Galgenhumor: „Keine Ahnung! Einfach irgendwie davonkommen.“

Hamilton kämpft noch um Platz zwei in Gesamtwertung

Bittere Aussichten für Hamilton, zumal er eigentlich noch wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei in der Gesamtwertung sammeln muss. In der Fahrerwertung liegt der Ferrari-Pilot aktuell mit 261 Punkten auf dem vierten Rang.

Auf den Zweiten Max Verstappen (279 Punkte) hat er aber nur 18 Punkte Rückstand. Auf Platz drei und George Russell fehlt sogar nur ein Zähler.

In Las Vegas Punkte auf die beiden gutzumachen wird für Hamilton jetzt aber extrem schwer. Verstappen geht von der Pole ins Rennen, Russell von Startplatz zwei.

Die schnellste Runde in der Quali drehte eigentlich Weltmeister Kimi Antonelli. In Antonellis Boliden wurde aber vor dem Wochenende der bereits sechste Verbrennungsmotor eingebaut, der Italiener wird daher um fünf Startplätze nach hinten versetzt.