Der Weltmeister im Mercedes profitiert vom Windschatten und dreht die schnellste Runde. Durch eine Strafversetzung wird er aber nicht vorne starten.

Der neue Weltmeister Kimi Antonelli hat in der Windschatten-Jagd von Las Vegas die beste Position gefunden und das Qualifying gewonnen – von der Pole Position wird er im Grand Prix am Sonntagmorgen (5.00 Uhr/RTL und Sky) aber nicht starten. Der Mercedes-Pilot drehte in 1:33,893 Minuten die schnellste Runde und landete damit vor Max Verstappen im Red Bull. In Antonellis Boliden wurde vor dem Wochenende allerdings der bereits sechste Verbrennungsmotor eingebaut, der Italiener wird daher um fünf Startplätze nach hinten versetzt.

Die Pole Position geht damit an Verstappen, George Russell im zweiten Mercedes steht auf dem zweiten Startplatz vor Weltmeister Lando Norris im McLaren. Eine negative Überraschung gab es für Ferrari: Charles Leclerc und Lewis Hamilton verpassten die Top 10 als Elfter und Zwölfter. Nico Hülkenberg fehlte in der entscheidenden Runde der Windschatten auf dem beinahe zwei Kilometer langen Strip, die kleine Chance auf das Q3 war damit dahin. Hülkenberg landete auf Position 13.

Die WM ist vor dem drittletzten Saisonrennen bereits entschieden, Fahrer- und Teamtitel gehen an Antonelli und Mercedes.