Der TV-Sender verzichtet aufgrund der angespannten Lage in der Region auf eine Vor-Ort-Berichterstattung.

Der TV-Sender Sky wird angesichts der Lage in der Region beim Großen Preis von Katar (29. November) nicht im Fahrerlager der Formel 1 sein. „Wir haben entschieden, auf ein Redaktionsteam vor Ort zu verzichten“, teilte Sky auf SID-Anfrage mit: „Die Kommentierung erfolgt aus Unterföhring, die Vorberichterstattung beginnt 60 Minuten vor dem Rennstart.“

Auch andere Rechteinhaber schicken keine Teams nach Katar. Dies gilt unter anderem für Servus TV (Österreich), Canal+ (Frankreich) und den spanischen Ableger von DAZN.

Formel 1: So plant Sky für das Saisonfinale

Für das Saisonfinale am 6. Dezember in Abu Dhabi plant Sky Deutschland „Stand jetzt“ mit einer Vor-Ort-Berichterstattung. „Wir beobachten jedoch die Entwicklungen weiterhin und bewerten die Lage fortlaufend“, hieß es einem Statement: „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat immer oberste Priorität. Wie wir uns genau redaktionell aufstellen, entscheiden wir auf Basis der weiteren Geschehnisse vor Ort.“

Die Austragung beider Rennen galt wegen des Irankriegs als fraglich. Jüngst bestätigte Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, jedoch, dass beide Veranstaltungen wie geplant durchgeführt würden.

Fahrer und Teamchefs äußern sich größtenteils zurückhaltend und bekräftigen ihr „Vertrauen“ in die Entscheidung der FIA und der Formel 1. Sportlich ist eine Austragung der beiden Rennen nicht zwangsläufig nötig, die Fahrer- und auch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft sind bereits entschieden. Als alternative Strecke hatte sich bis zuletzt Imola bereitgehalten, eine Frist für die notwendigen Vorbereitungen in Italien ist mittlerweile aber verstrichen.

Das Rennen in Saudi-Arabien war im April gestrichen worden. Der Große Preis von Bahrain fand nicht wie geplant im April, sondern im Oktober in Malaysia statt.