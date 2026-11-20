Zum Auftakt wird erstmal fast gar nicht gefahren, in der zweiten Session trocknet der Stadtkurs dann langsam ab. Viele Erkenntnisse gibt es nicht.

Kälte, viel Regen – und Müll auf der Strecke: Der Auftakt der Formel 1 in Las Vegas war weitgehend ein Muster ohne Wert. Im sehr nassen ersten Training setzte kein einziger Fahrer eine Rundenzeit, in der zweiten Session konnten die Piloten auf langsam abtrocknendem Asphalt immerhin zahlreiche Runden drehen, Mercedes-Pilot George Russell gelang die Schnellste (1:47,272 Minuten) – für den Rest des Wochenendes sind allerdings kein Regen und völlig andere Bedingungen angesagt.

Rutschig „wie eine Eisbahn“ war der 6,201 km lange Stadtkurs zeitweise, so beschrieb es Red-Bull-Pilot Max Verstappen während einer Ausfahrt. Insgesamt herrschten ungemütliche Bedingungen: Es war nass, die Temperaturen lagen bei knapp 15 Grad, dazu kam böiger Wind – und gegen Ende des zweiten Trainings wehte dann auch noch großer Plastikmüll über die Strecke. Die Rennleitung unterbrach das Training mit Roter Flagge für Aufräumarbeiten.

Antonelli wird strafversetzt

Russell lag in der Zeitentabelle am Ende vor Pierre Gasly (Alpine) und Charles Leclerc (Ferrari), die schnellsten Runden wurden in den letzten Minuten gedreht, als die Ideallinie immer trockener wurde. Der neue Weltmeister Kimi Antonelli wurde Achter, geht mit einem Handicap ins Wochenende: In seinem Mercedes wurde der sechste Verbrennungsmotor der Saison eingebaut, er wird damit eine Strafe kassieren und fünf Plätze in der Startaufstellung verlieren.

Seinen ersten WM-Titel hatte Antonelli sich schon Anfang November in Mexiko gesichert, eine Woche später gewann Mercedes in Sao Paulo auch die Team-WM. Der Grand Prix in Las Vegas (Sonntag, 5.00 Uhr/RTL und Sky) ist das drittletzte Saisonrennen.