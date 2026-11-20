Die Formel 1 plant die Rückkehr des V8-Motors. Die Einführung soll 2030 erfolgen, das Experiment mit dem hohen Elektroanteil wäre damit beendet.

Die Formel 1 will so schnell wie möglich zurück zu einfacheren, lauteren Motoren. Es gebe eine „grundsätzliche Einigung“ über eine Rückkehr zu V8-Antrieben im Jahr 2030, das bestätigte McLaren-CEO Zak Brown im Vorfeld des Großen Preises von Las Vegas: „Alle sind wirklich begeistert. Jetzt geht es darum, die letzten Details auszuarbeiten.“

Es sei „noch nicht unterschrieben, aber es sieht so aus, als hätten sich alle auf V8-Motoren ab 2030 geeinigt“, sagte auch Alpine-Teamchef Flavio Briatore: „Ich denke, das ist der richtige Weg. Wir brauchen einen Motor mit viel Lärm, einen einfachen Motor. Das ist das Beste für die Zuschauer, für alle.“

Zu Beginn der Woche hatte es eine Sitzung mit dem Weltverband FIA und Vertretern aus der Formel 1 gegeben, vor allem FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem warb öffentlich zuletzt immer wieder für eine entsprechende Veränderung der Motorenformel. Es ist eine Rolle rückwärts: Erst zur aktuellen Saison waren neue Antriebe eingeführt worden, die ihre Leistung beinahe zur Hälfte aus einer Batterie beziehen.

Kritik aus Fahrerfeld

Diese waren auch aus dem Fahrerfeld häufig kritisiert worden, dabei spielte weniger der Sound und vielmehr die Fahrbarkeit eine Rolle: Der Energiebedarf des Elektromotors ist so hoch, dass den Boliden auf Kursen mit hohem Vollgasanteil stets die Leistung auszugehen droht. Um dieses Problem zu beheben, wird der Elektro-Anteil schon in den aktuellen Power Units in den kommenden Jahren schrittweise reduziert.

Eine völlig neue Motorenformel sieht das Reglement eigentlich erst für 2031 vor, ein Jahr früher ist sie nur bei breiter Zustimmung der Teilnehmenden möglich. Die Abkehr vom hohen Elektro-Anteil ist dabei durchaus ein Streitpunkt: Audi etwa hatte sich gerade aufgrund dieser Formel für einen Einstieg in die Königsklasse zu diesem Jahr entschieden. Die künftigen Antriebe dürften nur noch einen kleinen Elektromotor enthalten. Nachhaltigen Treibstoff ohne fossile Bestandteile nutzt die Formel 1 schon jetzt.