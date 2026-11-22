Der Red-Bull-Pilot bleibt der stärkste Fahrer in der Schlussphase der Formel-1-Saison.

Max Verstappen hat auch das „surreale“ Windschatten-Roulette in Las Vegas gewonnen und bleibt in der Schlussphase der Formel-1-Saison der stärkste Fahrer. Der Ex-Weltmeister im Red Bull setzte sich bei der atemlosen Jagd unter Flutlicht am Ende mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Lando Norris im McLaren durch, es war der 75. Sieg seiner Karriere – vor allem auf dem zwei Kilometer langen Abschnitt über den Strip, vorbei am Bellagio und am Caesars Palace, hatte es zuvor unzählige Überholmanöver im gesamten Feld gegeben, allein 35-mal wechselte die Führung.

„Das ist verrückt, surreal, das habe ich in der Formel 1 noch nie gesehen“, sagte Verstappen, der vier der vergangenen sechs Rennen gewonnen hat: „Es war unmöglich davonzufahren, verrückt, wie viele Fahrer mir im Nacken saßen.“ Auch Norris sprach vom „chaotischsten Rennen in der Geschichte der Formel 1.“

Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri komplettierte als Dritter das Podest, der neue Champion Kimi Antonelli im Mercedes fiel kurz vor Schluss vom zweiten auf den vierten Rang zurück. Auch sein Teamkollege George Russell verbremste sich auf einer der letzten Runden und verabschiedete sich aus dem Kampf um den Sieg. Ein weiteres unrühmliches Kapitel wurde indes im Ferrari-Duell geschrieben: Nach einem schwachen Qualifying gerieten Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf dem Weg nach vorne mal wieder aneinander, behinderten sich gegenseitig, beide kassierten Zehn-Sekunden-Strafen – und schlossen letztlich nur als Siebter und Zehnter ab.

Nico Hülkenberg verpasste als Elfter einen wichtigen Punkt für Audi nur ganz knapp, der deutsche Hersteller kämpft im Saisonfinale noch um eine bessere Platzierung in der Team-WM. Die Saison hält nun noch die Rennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) bereit.

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In Las Vegas schaute am Wochenende zeitweise alles auf Russell und Verstappen. Beide Piloten gerieten in der Vergangenheit bereits aneinander und standen nun in der ersten Startreihe. Es kam aber nicht zum befürchteten Unfall, das lag vor allem an Verstappen, der einen hervorragenden Start hinlegte und so keine Angriffsfläche bot.

In der ersten Kurve blieb daher alles sortiert, danach bewahrheitete sich aber, was Antonelli vermutet hatte. „Der Windschatten ist so stark, dass es fast unmöglich sein sollte davonzuziehen“, sagte der Italiener nach dem Qualifying, „im Rennen werden wir alle sehr nah beieinander bleiben.“ Genau so lief es.

Auf dem Strip saugten sich die Fahrer mit mehr als 360 km/h immer wieder an ihren Vordermann heran, gingen vorbei – und waren anschließend selbst angreifbar. So kam es, dass Russell und auch Isack Hadjar im zweiten Red Bull einige Attacken auf Verstappen fahren konnten, danach aber wieder zurückfielen und dann sogar den dritten Platz gegen die Nachrücker verteidigen mussten. Dieses Spiel wiederholte sich mehrfach.

Ohnehin blieb das Feld also nah beieinander, kurz vor der Rennhalbzeit sorgte ein Unfall von Sergio Perez im Cadillac dann für ein Safety Car, die Abstände wurden noch kleiner. Durch einen Frontflügelschaden verabschiedete sich gleich nach der Freigabe des Rennens dann Hadjar aus dem Kampf um den Sieg.

Es ging weiter hin und her, Verstappen blieb an der Spitze angreifbar, und elf Runden vor Schluss meldete sich auch Antonelli vorne an. Der Weltmeister war wegen einer Strafe nur von Rang sechs gestartet und hatte plötzlich Siegchancen. Dann allerdings fielen zunächst Russell und wenig später auch Antonelli zurück, Profiteure waren die beiden McLaren.