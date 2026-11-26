Die anstehenden Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi sorgen für Diskussionen. Max Verstappen hat eine klare Meinung dazu.

Max Verstappen reist mit einem unguten Gefühl zum Saisonendspurt der Formel 1. Vor den Rennen in Katar und Abu Dhabi äußerte der viermalige Weltmeister angesichts des Konflikts im Nahen Osten deutliche Sicherheitsbedenken.

„Fühle ich mich damit wohl? Nein, ich wäre lieber zu Hause“, sagte der Red-Bull-Pilot gegenüber der niederländischen Zeitung De Telegraaf. „Aber man hat uns gewisse Garantien gegeben, und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass sie stimmen. Es ist nicht gerade angenehm, irgendwohin zu fahren und zu wissen, dass in den umliegenden Ländern noch Raketen über einen hinwegfliegen können. Aber wie auch immer, wir fahren hin.“

Max Verstappen äußert Sicherheitsbedenken Max Verstappen äußert Sicherheitsbedenken © IMAGO/PsnewZ

Aufgrund des Konflikts hatte die Formel 1 den für April geplanten Großen Preis von Saudi-Arabien abgesagt und das für Oktober vorgesehene Bahrain-Rennen nach Malaysia verlegt. Dort gewann Verstappen von der Poleposition. Zwischenzeitlich stand Imola als Ausweichort für das Saisonfinale bereit. Diese Pläne wurden jedoch am 10. November verworfen, nachdem sich alle elf Teams für den Abschluss in der Golfregion ausgesprochen hatten.

Ein Rennen in Imola wäre Verstappen laut Motorsport.com lieber gewesen. Der Niederländer verwies zugleich auf Sicherheitszusagen, die den Fahrern auch in privaten Gesprächen gemacht worden seien.

Formel 1: Red Bull kämpft um Millionen

Sportlich geht es für Verstappen und Red Bull noch um wichtige Platzierungen. Während Kimi Antonelli den Fahrertitel bereits in Mexiko-Stadt gewann und Mercedes in Sao Paulo die neunte Konstrukteurs-WM sicherte, liegt Verstappen nach seinem Sieg in Las Vegas auf WM-Rang zwei. Der Niederländer stand neunmal in Serie auf dem Podium und gewann vier der vergangenen sechs Rennen.

In der Konstrukteurswertung führt Red Bull im Kampf um Platz drei mit 440 zu 431 Punkten vor McLaren. An der Endplatzierung hängen Millionen an Preisgeld.

DEINE MEINUNG

In Katar wartet zudem eine besondere Reifenvorgabe: Ein Reifensatz darf maximal 27 Runden eingesetzt werden. Über die Renndistanz von 57 Runden sind damit mindestens zwei Boxenstopps nötig. Wie die Formel 1 berichtet, zählt die Laufleistung eines Satzes dabei über alle Sessions hinweg.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.