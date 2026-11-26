Bei Ferrari gibt es nach wie vor Streit zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Teamchef Fred Vasseur verzichtet nun auf Rückendeckung für seine beiden Piloten.

Nach der Ferrari-Kollision beim Formel-1-Rennen in Las Vegas nimmt Fred Vasseur Charles Leclerc nicht in Schutz. Der Teamchef unterstützt die Entscheidung der Rennkommissare, die Leclerc für den Zusammenstoß mit Lewis Hamilton verantwortlich gemacht haben.

Auf die Frage, ob allein Leclerc gegen die Teamanweisungen verstoßen habe oder beide Fahrer eine Schuld treffe, sagte Vasseur bei F1 TV: „Nein, ich denke … die Entscheidung der FIA war ziemlich eindeutig.“

Bei Ferrari ist die Stimmung angespannt Bei Ferrari ist die Stimmung angespannt © IMAGO/Jan Huebner

Leclerc hatte im Kampf um Platz sechs in Kurve sieben innen angegriffen und Hamilton berührt. Der Brite drehte sich, kämpfte sich aber noch auf Rang sieben zurück. Leclerc erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe und wurde Zehnter. Dabei hatten sich beide Ferraris nach ihrem Aus im zweiten Qualifying-Abschnitt vom zehnten und elften Startplatz nach vorne gearbeitet.

Die Rennkommissare begründeten ihre Entscheidung damit, dass Leclerc das Manöver aus größerem Abstand begonnen hatte. Am Kurvenscheitelpunkt sei seine Vorderachse nicht mindestens auf Höhe von Hamiltons Spiegel gewesen. Damit habe Leclerc keinen Anspruch auf die Kurve gehabt und trage die volle Schuld an der Kollision.

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Formel 1: Vasseur bestellt Leclerc zum Gespräch

Besonders bitter für Vasseur: Schon fünf Kurven vor dem Zusammenstoß hatte Ferrari Leclerc über Funk gewarnt. Zudem hatten die Fahrer und ihr Teamchef erst nach einer Kollision in der ersten Runde in Mexiko ein klärendes Gespräch geführt – im Hotelzimmer des Franzosen vor dem Rennen in Sao Paulo.

„Ich weiß, dass er sich entschuldigt hat und dass es ihm leidtat, aber wir haben heute erneut das Rennen zerstört. Wir hätten es viel besser machen können“, sagte Vasseur: „Ich weiß nicht, wie das Rennen hätte ausgehen können, weil es ziemlich chaotisch war. Aber wir dürfen nicht auf diese Weise Punkte verlieren.“

Es gehe auch um die Motivation aller und die Belohnung für ihre Arbeit und ihren Einsatz. „Das ist für mich eine riesige Frustration“, betonte der Ferrari-Chef. Noch auf der Auslaufrunde bestellte er Leclerc vor allen anderen Terminen zu sich. Über die erste Aussprache sagte Vasseur später: „Es war keine Diskussion. Ich habe gesprochen.“

Leclerc übernahm nach Crash die Verantwortung

„Ich habe heute Abend bereits mit Charles gesprochen, aber jetzt ist es für mich besser, meinen Frust erst einmal zu verarbeiten“, erklärte Vasseur. Leclerc übernahm nach dem Rennen die Verantwortung für den Zusammenstoß.

Strikte Stallregie hielt Vasseur in dem von Windschattenduellen geprägten Rennen nicht für die Lösung: „Es ist keine Frage der Regeln. Was kann man anders machen, außer seinen Teamkollegen zu respektieren?“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.