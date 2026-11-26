Der Ferrari-Junior musste lange auf die Zusage warten.

Das letzte Formel-1-Cockpit für 2027 ist vergeben: Ferrari-Junior Oliver Bearman fährt auch in der nächsten Saison für Haas. Das bestätigte der US-Rennstall vor dem Großen Preis von Katar (Sonntag, 17.00 Uhr MEZ/Sky).

„Die Verlängerung mit Ollie für 2027 war für uns eine selbstverständliche Entscheidung“, sagte Haas-Teamchef Ayao Komatsu: „Er verfügt über eine enorme Arbeitsmoral und den starken Willen, sich selbst und das Team weiterzuentwickeln, und meiner Meinung nach gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, dieses Team voranzubringen.“

Bearman fährt seit 2025 als Stammpilot für Haas, ist allerdings nur von Ferrari ausgeliehen. Seit 2022 wird er von der Scuderia gefördert. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr freue, auch 2027 bei Haas zu bleiben“, sagte Bearman. Vor dem vergangenen Rennen in Las Vegas hatte er noch seinen Frust über die lange Warterei kundgetan.

Bearmans Karriereplan sieht weiterhin eine Beförderung zu Ferrari in der Zukunft vor. Trotz der jüngsten Streitereien sind die Plätze aber auch 2027 von Charles Leclerc (29) und Lewis Hamilton (41) belegt.

Zwei Rennen vor Saisonende liegt Haas in der Konstrukteurs-WM auf Rang sieben, drei Punkte vor Audi. Zuletzt hatte Rafael Camara vorzeitig das zweite Cockpit vom Franzosen Esteban Ocon übernommen, der Brasilianer wird auch 2027 Teamkollege von Bearman sein.