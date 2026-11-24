Zehn Jahre nach seinem Weltmeistertitel blickt Nico Rosberg auf den harten Titelkampf zurück. Dabei spricht er auch über den Bruch mit seinem einstigen Jugendfreund.

Für Nico Rosberg ging 2016 ein Traum in Erfüllung: Nach zwei verpassten Titeln in den Jahren 2014 und 2015 krönte sich der Deutsche zum Weltmeister. Um sein Ziel zu erreichen, musste er sich unter anderem gegen seine Konkurrenten Max Verstappen und Lewis Hamilton durchsetzen.

Im letzten Rennen um den Titel, in Abu Dhabi, verspürte der Deutsche „extreme Angst“, wie er der Nachrichtenagentur dpa verriet. Wäre er auf den vierten statt auf den zweiten Platz gefahren, hätte sein ehemaliger Freund Hamilton den Titel geholt – wie schon in den beiden Jahren zuvor.

Die aggressive Fahrweise seiner Kontrahenten erhöhte den Druck auf den damals 31-Jährigen.

„In jedem Rennen, als es um meine WM ging, kam er mir voll in die Quere. Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi: Er ist teilweise wie ein Verrückter Rad an Rad gegen mich gefahren“, erzählte der Deutsche über Verstappen. Bei ihren direkten Duellen „standen die Chancen 50:50, ob es kracht oder nicht“, erklärte Rosberg weiter.

Bruch mit seinem Jugendfreund Hamilton

Neben Verstappen hatte Rosberg auch Sorge wegen der Fahrweise von Hamilton. „Ich wusste nicht, ob es Lewis vielleicht sogar auf einen Crash ankommen lassen würde. Es war heftig“, sagte der Deutsche.

Auch Hamilton ließ in dem entscheidenden Rennen nichts unversucht. Am Ende fuhr er sogar absichtlich langsam, um Rosberg auszubremsen und den Verfolgern die Chance zu geben, diesen zu attackieren.

Mit dem Ende der Saison 2016 zerbrach schließlich auch die Freundschaft zwischen Rosberg und Hamilton. Das wird sich seiner Ansicht nach auch nicht ändern: „Wir werden aber keine Freunde mehr, das waren wir ja früher. Zwischen uns ist zu viel passiert.“

DEINE MEINUNG

Den Bruch mit seinem Jugendfreund bedauert der Deutsche. „Wir waren beste Freunde. Uns verbindet auch vieles, weil wir das Gleiche erlebt haben. Das können nicht viele sagen. Wir sind Schicksalsgenossen“, führte Rosberg weiter aus.

Nur wenige Tage nach dem größten Triumph seiner Karriere gab Rosberg im Alter von 31 Jahren seinen Rücktritt bekannt. Heute arbeitet der zweifache Familienvater als Unternehmer und Wagniskapitalgeber.