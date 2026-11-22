Charles Leclerc und Lewis Hamilton crashen in Las Vegas erneut. Die internationale Presse stürzt sich auf das Drama bei Ferrari.

Der Grand Prix in Las Vegas schreibt viele Geschichten, Max Verstappens Sieg rückt vor allem in den italienischen Medien in den Hintergrund: Das eskalierte Ferrari-Duell mit dem nächsten Crash zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton bestimmt dort die Schlagzeilen.

Nicht nur die Gazzetta dello Sport fragt sich, wie beide auch in der kommenden Saison ein Team bilden sollen. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Der Waffenstillstand bei Ferrari hielt nicht lange. Ein peinliches Eigentor für die Roten. Fred Vasseur wird gezwungen sein, Entscheidungen zu treffen und Positionen zu beziehen, die deutlich strenger sind. Denn 2027 rückt näher, und Charles Leclerc und Lewis Hamilton wirken heute weniger denn je bereit, gemeinsam eine völlig neue Saison als Teamkollegen anzugehen.“

Corriere dello Sport: „Ferrari-Desaster. Die Situation in Maranello ist sehr schwierig, es müssen Entscheidungen über die Zukunft getroffen werden.“

Corriere della Sera: „Es hätte nicht mehr passieren dürfen. Es hatte Meetings gegeben, Klarstellungen, Versprechen. Worte im Wind. Die Fehde zwischen Leclerc und Hamilton hat beim Großen Preis von Las Vegas ein neues, brandgefährliches Kapitel bekommen, abgeschlossen mit einer mageren Ausbeute und Koffern voller Gift.“

ENGLAND

The Telegraph: „Max Verstappen zeigt eine Leistung für die Ewigkeit und gewinnt einen atemberaubenden Las Vegas Grand Prix. In einer hitzigen Nacht in Sin City tauschen Verstappen und George Russell gleich zwölfmal die Positionen, der starke und beispiellose Windschatten wirbelt die Führungsliste wie ein einarmiger Bandit durcheinander. Hamiltons Beziehung mit Leclerc ist nun im vollen Krisenmodus angekommen.“

The Guardian: „Max Verstappen nähert sich mit seinem dramatischen Sieg beim Grand Prix von Las Vegas der Perfektion. Doch wieder einmal gab es für Ferrari eine Katastrophe.“

DEINE MEINUNG

The Times: „35 Führungswechsel, die Ferrari crashen schon wieder – ein chaotisches Jojo-Rennen in Las Vegas.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Max Verstappen schafft es und gewinnt das bizarre Windschattenrennen in Las Vegas mit knappem Vorsprung vor den McLaren.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Max Verstappen gewinnt das Rennen des Jahres. Eine großartige Show nach amerikanischer Art. Fünfzig Runden mit Popcorn in der Hand. Bis zu den letzten Kurven war es schwieriger, die Top 5 in der richtigen Reihenfolge vorherzusagen, als beim Bingo.“

SCHWEIZ

Blick: „An der Spitze wird von A bis Z Action geboten. Das Rennen, das aufgrund des Taktik-Zirkus rund um das Energie-Management von vielen Führungswechseln geprägt ist, wird in einem Herzschlagfinale entschieden. Böse Zungen würden behaupten, dass die Regeln in der Glücksspiel- und Show-Metropole für künstliche Spannung sorgen.“

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)