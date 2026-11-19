Die Formel-1-Saison 2026 biegt auf die Zielgerade ein. SPORT1 blickt mit Ex-Fahrer Marc Surer zurück und spricht unter anderem über den frisch gebackenen Weltmeister Kimi Antonelli, Max Verstappen, Probleme bei Red Bull, Streitigkeiten bei Ferrari und die größten Enttäuschungen des Jahres.

Drei Rennen, die in Las Vegas, Katar und Abi Dhabi, stehen noch auf dem Programm, dann ist die Formel-1-Saison 2026 beendet. Kimi Antonelli steht bereits als neuer Weltmeister fest. Lando Norris und Max Verstappen wurden entthront, während Ferrari weiterhin auf einen Titel wartet. Über diese und viele weitere Themen hat SPORT1 mit Marc Surer gesprochen, der von 1979 bis 1986 selbst Fahrer in der Königsklasse war und heute Kommentator ist.

SPORT1: Herr Surer, Kimi Antonelli hat sich schon vor dem Saisonende die Krone aufgesetzt und ist mit 20 Jahren der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Wie haben Sie ihn erlebt? Was hat ihn so stark gemacht?

Marc Surer: Mich hat er überrascht, aber nicht nur mich. Ich glaube, viele hatten nicht damit gerechnet. Und zwar nicht wegen seiner Schnelligkeit. Die hat er schon im vergangenen Jahr bei einigen Rennen gezeigt. Was mich wirklich verblüfft hat, war seine Abgeklärtheit. Er hat zwischendurch wie ein erfahrener Fahrer akzeptiert, wenn eben nicht mehr möglich war, und dann einfach die Punkte oder die Position mitgenommen. Von einem so jungen Fahrer erwartet man eher, dass er ein Draufgänger ist. Antonelli nicht. Er hat sich da mehr wie ein alter, erfahrener Fuchs verhalten.

Marc Surer ist ein früherer Formel-1-Fahrer und langjähriger Kommentator Marc Surer ist ein früherer Formel-1-Fahrer und langjähriger Kommentator © IMAGO/Beautiful Sports

Marc Surer: „Russell hat einiges wiedergutzumachen“

SPORT1: Mit seiner Konstanz fuhr Antonelli praktisch über die gesamte Saison hinweg in einer eigenen Liga …

Surer: Absolut. Grundsätzlich wusste man ja von Anfang an, dass Mercedes mit seiner Antriebseinheit ein Auto haben würde, das die WM gewinnen kann. Aber bei Antonelli hatte man eigentlich die Schwankungen erwartet, die dann George Russell gezeigt hat. Und die sind ausgeblieben. Man darf nie unterschätzen, wie wichtig es ist, ob einem ein Auto liegt. Offenbar kommt Antonelli mit dem geringeren Abtrieb der aktuellen Wagen deutlich besser zurecht als Russell. In der Ground-Effect-Ära hat Russell Lewis Hamilton noch nach Belieben geschlagen. Jetzt hat er seine Probleme. Es gibt Fahrer, die mit weniger Downforce besser klarkommen. Antonelli gehört da definitiv dazu.

DEINE MEINUNG

SPORT1: Wird es für Russell also auch im kommenden Jahr schwierig, Antonelli zu schlagen?

Surer: Das kann sich alles ändern. Es gibt zwar nur kleinere Anpassungen im Reglement, die können aber einen Unterschied machen. Gerade beim Unterboden oder beim Diffusor. Vielleicht passt das Auto dadurch wieder besser zu George Russell. Ich würde jedenfalls nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es so bleibt wie in diesem Jahr.

SPORT1: Dann könnte ein spannender WM-Kampf bevorstehen. Zwei Mercedes-Piloten, die um den Titel kämpfen, gab es ja schon einmal: Hamilton und Nico Rosberg lieferten sich einst hitzige teaminterne Duelle. Könnte das Verhältnis zwischen Russell und Antonelli ähnlich schwierig werden, wenn letzterer als Weltmeister in die neue Saison geht?

Surer: Durchaus. Wir haben in dieser Saison, zum Beispiel in Kanada, gesehen, wie hart die beiden miteinander gekämpft haben. Ich denke, dass es das wieder gibt, sobald Russell seine Form findet und besser mit dem Auto zurechtkommt. Dann wird er genauso schnell sein wie Antonelli, beide werden um Polepositions und Rennpositionen kämpfen. Darauf können wir uns freuen. Die werden sich überhaupt nichts schenken. Russell hat schließlich einiges wiedergutzumachen.

Kimi Antonelli ist neuer Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli ist neuer Formel-1-Weltmeister © IMAGO/DeFodi Images

Antonelli einer wie Schumacher? Das sagt Surer

SPORT1: Erstmal aber darf Antonelli das alleinige Rampenlicht genießen. Kann er eine Ära wie einst Michael Schumacher, Lewis Hamilton oder Max Verstappen prägen?

Surer: Da wäre ich vorsichtig. Antonelli war stark. Verdammt stark. Sicher ist aber auch: Er saß im richtigen Moment im richtigen Auto und in dieser Saison ist einfach vieles für ihn gelaufen. Das hat man bei anderen Fahrern auch schon erlebt. Wenn es irgendwann nicht mehr so läuft, kann so ein Drive schnell verloren gehen. Ich würde trotz seiner sensationellen Saison mit solchen Vergleichen aufpassen.

SPORT1: Auch Max Verstappen will im kommenden Jahr wieder angreifen. In diesem Jahr konnte sich der Niederländer nie ernsthaft in den WM-Kampf einmischen. Woran lag das?

Surer: Ganz eindeutig am Auto. Das Chassis von Red Bull war nicht konkurrenzfähig. Wenn Verstappen in der Formel 1 um Platz sechs herumfährt, dann stimmt etwas nicht. Die Motorleistung war an sich gut, auch wenn es bei der Fahrbarkeit Probleme gab. Dass sich Max so schwergetan hat, lag am Auto. Der Grund dafür ist ziemlich klar: das vergangene Jahr. Red Bull hat damals eine unglaubliche Aufholjagd hingelegt und konnte am Ende gegen McLaren noch um die WM kämpfen. Dafür haben sie jede Menge Ressourcen in die Weiterentwicklung des alten Autos gesteckt, in Simulationen und den Windkanal. Währenddessen hatten die anderen Teams längst mit der Arbeit am neuen Boliden begonnen. Das war gerade zu Beginn der Saison der große Unterschied zu Mercedes und Ferrari.

SPORT1: Wie Verstappen fuhr Titelverteidiger Lando Norris der Musik teilweise hinterher. Aus denselben Gründen?

Surer: Exakt, das kann man quasi eins zu eins übertragen. McLaren hat in der Vorsaison genauso bis zum Schluss um die WM gefightet. Durch Red Bulls Aufholjagd wurde der Titelkampf ja noch einmal richtig spannend. Also mussten auch sie länger als geplant in die Entwicklung des alten Autos investieren und hatten in diesem Jahr ein ähnliches Problem.

Surer: „Ich liebe die neue Formel 1“

SPORT1: Mit dem neuen Reglement hat die Formel 1 im Jahr 2026 einen gewaltigen Neustart gewagt. Wie beurteilen Sie diese tiefgreifende Änderung nach fast einer Saison?

Surer: Ich dachte zuerst, mir gefällt das nicht. Zumindest sehe ich das als ehemaliger Fahrer kritisch. Ich mag es nicht, wenn zum Beispiel das Laden der Batterie plötzlich eine so große Rolle einnimmt. Früher kam es darauf an, möglichst spät zu bremsen und bis zum letzten Moment auf dem Gas zu bleiben. Das unterscheidet einen guten und einen außergewöhnlichen Rennfahrer. Mittlerweile ist davon einiges verloren gegangen, die Fahrer müssen das Auto viel mehr bedienen als es einfach zu fahren. Das wertet ihre Leistung ein Stück weit ab. Andererseits muss man sagen, dass sich das im Laufe der Saison wieder etwas normalisiert hat.

SPORT1: Das Ziel der Formel-1-Macher waren bessere Rennen. Hat das funktioniert?

Surer: Aus meiner Sicht ja. Im Laufe der Saison hatten wir wirklich tolle Rennen. Die Verantwortlichen haben das Problem auch besser in den Griff bekommen. Vielleicht war es in Spa noch extrem, aber selbst in Monza war es längst nicht mehr so schlimm. Wir haben fantastische Überholmanöver gesehen. Klar ist Energiesparen ein Thema. Klar gibt es diesen Pingpong-Effekt: Einer verbraucht beim Überholen zu viel Energie und wird kurz darauf wieder geschnappt. Aber genau das wollen wir doch sehen. Einer überholt, der andere schlägt direkt zurück. Das ist doch toll. Ich liebe die neue Formel 1.

SPORT1: Ein Team, das mit der Saison 2026 nicht zufrieden sein dürfte, ist Ferrari. Was fehlt, um wieder regelmäßig um Siege und Titel zu fahren?

Surer: Ich glaube, dass Ferrari vor allem bei der Motorleistung nicht ganz mithalten kann. Auf den Geraden fehlt im Vergleich zu Mercedes etwas Leistung. Deshalb müssen sie an anderer Stelle Kompromisse eingehen, um das auszugleichen. Auf manchen Strecken macht sich das weniger bemerkbar, denn das Chassis ist eigentlich sehr gut.

Leclerc und Hamiton? „So geht das nicht“

SPORT1: Wie beurteilen Sie das Verhältnis zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton? Ralf Schumacher hat zuletzt die These aufgestellt, Ferrari hätte mit Piloten wie Antonelli oder Verstappen deutlich mehr Siege geholt. Stimmen Sie dem zu?

Surer: Schwierig. Vielleicht in Teilen. Ich hatte zum ersten Mal in China das Gefühl, dass es mit den beiden problematisch werden könnte. Dort sind sie eine halbe Runde nebeneinander gefahren. Für Zuschauer war das ein tolles Bild. Als Team muss man da aber ein Machtwort sprechen. Man braucht klare Regeln. Natürlich kann man beide Fahrer gleich behandeln und ihnen dieselben Chancen geben. Aber man muss auch Grenzen setzen. Es kann doch nicht sein, dass zwei Teamkollegen ständig nebeneinander durch die Kurven fahren und einer den anderen nach draußen drückt. So geht das nicht. Leclerc und Hamilton müssen mehr zusammen als gegeneinander arbeiten.

0:49 Omnisport Silverstone-Coup! Leclerc zurück in der Erfolgsspur

SPORT1: Anders sieht die Lage bei Audi aus, der am Ende ihrer ersten Formel-1-Saison sind. Wie bewerten Sie den Einstieg und die bisherige Entwicklung?

Surer: Eigentlich hat Audi die Erwartungen erfüllt. Ein bisschen überrascht bin ich allerdings, dass ausgerechnet der Motor die Schwachstelle ist. Alle Hersteller mussten einen neuen Antrieb bauen, da hätte ich gedacht, dass Audi sofort einen konkurrenzfähigen Motor hinbekommt. Dass es gerade daran noch hapert, wundert mich. Ansonsten läuft es ordentlich. Es gab anfangs ein paar Schwierigkeiten. Die Zusammenarbeit mit Sauber musste sich erst einspielen. Aber das hat recht schnell funktioniert.

SPORT1: Nico Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto hat angekündigt, bis 2028 um Podestplätze und Siege kämpfen zu wollen. Ist das realistisch?

Surer: Puh. Auf der einen Seite steht fest, dass Audi über deutlich mehr Ressourcen als Sauber in der Vergangenheit verfügt. Allein dadurch, dass ein großer Hersteller dahintersteht, hat man ganz andere Möglichkeiten, auch im Detail Dinge zu verbessern. Ähnlich wie bei Mercedes. Deshalb glaube ich schon, dass Audi Fortschritte machen kann. Auf der anderen Seite schlafen die restlichen Teams auch nicht. Das Ziel für 2028 ist sehr optimistisch. Wobei ein Fahrer immer positiv denken muss.

Aston Martin? „Man hat die Sache offenbar auf die leichte Schulter genommen“

SPORT1: Aston Martin hat viel Geld investiert und prominente Namen verpflichtet. Trotzdem bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Kann man da noch irgendetwas anderes als Mitleid haben?

Surer: (lacht) Das ist doch Wahnsinn, oder? Als bekannt wurde, dass Adrian Newey zu Aston Martin geht und Honda als Motorenpartner kommt, haben viele gedacht: Die fahren direkt um die WM. Und dann passiert das. Meiner Meinung nach wurde da einiges schlecht gemanagt. Wenn Newey erst ein halbes Jahr nach seinem Einstieg nach Japan reist, um sich zum ersten Mal den Motor anzuschauen, dann kann niemand erwarten, dass das läuft. Es braucht eine enge Zusammenarbeit. Und die gab es wohl nicht, das habe ich nicht verstanden. Man hat die Sache offenbar auf die leichte Schulter genommen. Ich dachte auch: Honda hatte im vergangenen Jahr den stärksten Motor, die werden wieder einen Top-Antrieb bauen. Aber damit ist es eben nicht getan. Die Formel 1 ist so kompliziert, Team und Motorenhersteller müssen eine Einheit sein.

SPORT1: Abschließend, wer oder was war für Sie die größte Überraschung der Saison 2026?

Surer: Kimi Antonelli. Unglaublich, was er geleistet hat. Die andere große Überraschung ist für mich Liam Lawson. Nachdem er auf der Abschussliste stand, war er viel besser. Er hat wahrscheinlich gespürt: Wenn ich jetzt nicht zulege, bin ich weg vom Fenster. Und das ist ihm gelungen. Wirklich beeindruckend, wie er sich plötzlich gesteigert hat.

SPORT1: Und wer hat Ihre Erwartungen am deutlichsten enttäuscht?

Surer: Oscar Piastri und Williams. Speziell bei Williams kann ich mir den Absturz nicht wirklich erklären. Das Team war im vergangenen Jahr richtig gut dabei. Dass es jetzt so weit zurückgefallen ist, verwundert mich.